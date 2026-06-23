La Guinée interdit l’exportation de l’or brut produit dans les mines du pays

Il est désormais interdit d’exporter l’or brut produit en Guinée. L’objectif de cette mesure est de contraindre les opérateurs miniers à raffiner sur place la production aurifère guinéenne, afin d’en accroître la valeur ajoutée. Une ambition qui se heurte toutefois au mode de production de l’or guinéen, majoritairement extrait de manière artisanale par des milliers d’orpailleurs plus difficiles à encadrer.
Cette décision s’inscrit dans la politique de reprise en main du secteur minier engagée par les autorités guinéennes, ces dernières voulant miser sur la transformation locale pour mieux valoriser leur production aurifère et accroître ainsi les revenus du pays.
Dans cette perspective, le président guinéen a annoncé la prochaine mise en service de la Nimba Gold Refinery, la première raffinerie d’or guinéenne.
Reste que cette ambition représente un vrai défi, car une grande partie de l’or guinéen est extraite de manière artisanale par des milliers d’orpailleurs plus difficiles à encadrer, notamment dans la région de Siguiri, près des frontières avec le Mali et la Côte d’Ivoire.
Selon le ministère des Mines, près de 50 tonnes d’or issues de la filière artisanale ont ainsi été exportées en 2025, contre seulement 22 tonnes issues du secteur industriel. Pour le directeur de l’Observatoire guinéen des mines et des métaux, Oumar Totiya Barry, l’objectif des autorités est donc de parvenir à « canaliser la production artisanale vers les circuits officiels de transformation ».
Selon lui, le succès de cette réforme dépendra de la capacité de l’État à contrôler les exportations aux frontières et à faire évoluer les conventions qui encadrent l’activité des compagnies minières étrangères.