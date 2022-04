La réplique salée des « Boucliers » De Cheikh Omar Anne à ADD

« Décidément, le ridicule ne tue pas. Les chiens aboient, la caravane passe. Ce n’est pas par l’organisation d’événements que l’on acquiert une base politique. Le ministre Cheikh Oumar Anne est le Coordonnateur de la coalition Benno Bokk Yakaar du département de Podor. C’est même une lapalissade que de le dire, dans la mesure que c’est une évidence. Contrairement au soi-disant Coordonnateur-fantôme, il a soutenu et accompagné tous les candidats de la coalition BBY aux élections territoriales avec un refus catégorique de transiger avec les listes parallèles. Ces fameuses listes qui ont été parrainées par le coordonnateur-fantôme qui a ramé à contre-courant des directives du Président Macky Sall, président de l’APR et de Benno Bokk Yakaar, au su et au vu de tout le monde.

Il est vraiment temps que le soi-disant Coordonnateur-fantôme de l’APR dans le département de Podor sache raison garder et accepte l’évidence : Cheikh Oumar Anne n’est pas son égal et ne le sera jamais. Ce dernier a acquis ses lettres de noblesse en politique depuis belle lurette. Cheikh Oumar Anne n’est pas un adepte de l’événementiel, ni un intermittent du spectacle. Cheikh Oumar Anne, c’est la constance, la générosité et le travail sur le terrain. C’est par une démarche simple, être constamment auprès des populations et trouver des solutions à leurs préoccupations, qu’il a acquis la position actuelle qu’il occupe. On ne change pas un cheval qui gagne. Nous gardons le même cheval et nous nous renforcerons.

C’est cela l’intérêt du Président Macky Sall et c’est dans ça que nous sommes. La journée du 27 mars est derrière nous, mais les faits restent dans les mémoires. On peut s’associer au diable et à tous les adversaires du Président, mais on ne ne peut pas changer les faits.

Le boulevard vers la victoire est complètement balisé et nous sommes en train de l’emprunter.

Jeunes camarades du camp des égarés, faites gaffe. Vous avez fait ce que vous pouviez faire. Continuez à vous mobiliser pour le Président et dites à votre leader de le faire. Ne prenez pas ça comme une défaite, mais comme une réalité sur le terrain. Il ne s’agit pas d’aller chercher des soutiens dans l’opposition. Arrêtez ça, l’histoire a démontré que cela ne donnait rien du tout. Nous avons démontré que Podor est avec le Président et nous gardons le cap pour gagner les prochaines échéances électorales. C’est le seul combat qui vaille aujourd’hui. »