LA RÉPUBLIQUE EN PÉRIL : L’appel transpartisan de KIIRAAY pour sauver le modèle démocratique sénégalais

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Constatant une dégradation inédite du débat public et des menaces directes sur l’indépendance de la justice, l’acteur politique Mouhamed Moustapha Diagne sonne le tocsin. Il exhorte les libéraux, socialistes et citoyens de tous bords à dépasser leurs querelles passées pour faire bloc derrière le chef de l’État, garant de la Constitution face aux velléités autocratiques.

Le Sénégal traverse-t-il l’une des crises politiques les plus insidieuses de son histoire post-indépendance ? C’est le cri d’alarme poussé par Mouhamed Moustapha Diagne, membre de KIIRAAY. Dans une tribune au vitriol, ce dernier dénonce une tentative d’hégémonie politique visant à transformer l’alternance démocratique en un « Parti-État » liberticide. Face à ce qu’il qualifie de péril républicain, la solution préconisée est radicale : le dépassement des clivages traditionnels pour former une union sacrée autour du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

Le spectre du « Parti-État » et le déclin du débat public

Selon Mohamadou Moustapha Diagne, les espoirs suscités par l’alternance laissent place à une profonde inquiétude. Les signaux d’alerte se multiplieraient sous l’impulsion du leader du PASTEF, Ousmane Sonko. Le texte pointe notamment du doigt des tentatives d’inféodation de la justice au pouvoir exécutif et une vague d’arrestations ciblant des acteurs politiques, des professionnels des médias et des membres de la société civile.

Au-delà de la dérive institutionnelle, c’est une dégradation profonde du climat social qui est fustigée. Depuis 2021, l’invective, le populisme et la violence verbale largement relayés par les réseaux sociaux auraient supplanté l’élégance républicaine et la courtoisie qui caractérisaient le modèle sénégalais. Ce climat de confrontation permanente menace de fissurer les régulateurs traditionnels de la nation, à savoir les familles religieuses, les confréries et les chefs coutumiers.

Bassirou Diomaye Faye : l’arbitre d’une rupture interne ?

Le fait marquant de ce manifeste réside dans le positionnement du président de la République. Le texte affirme que Bassirou Diomaye Faye a choisi de prendre ses distances avec la faction la plus radicale de sa propre mouvance. En se portant garant de la Constitution et de l’État de droit, le chef de l’État opérerait un arbitrage historique, privilégiant l’intérêt supérieur de la nation au détriment des loyautés partisanes originelles. Un arbitrage qualifié « d’acte de courage » par le mouvement KIIRAAY.

Vers une union sacrée de l’opposition et des citoyens

La ligne de fracture politique ne situerait donc plus entre le pouvoir et l’opposition, mais entre les défenseurs des acquis démocratiques et les promoteurs de l’autocratie.

Pour faire face à cette urgence, Mouhamed Moustapha Diagne lance un appel solennel à toutes les forces vives du pays socialistes, libéraux, conservateurs, mouvements citoyens, jeunes et anciens. L’objectif est clair : bâtir un Grand Bloc Républicain pour sanctuariser les institutions. « Chaque génération a son combat », conclut le texte, érigeant la préservation des libertés en devoir patriotique pour l’avenir d’un Sénégal un et indivisible.