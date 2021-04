La Senelec gagne devant Akilee

La bataille judiciaire entre la Senelec et la société Akilee est loin de connaître son épilogue. La Senelec a traîné à nouveau la société Akilee au tribunal de commerce de Dakar pour obtenir la mainlevée sur ses créances. Le dossier a été traité lundi dernier en référé et en premier ressort. D’abord le tribunal a rejeté le requête d’irrecevabilité du dossier déposée par Akilee. Examinant l’affaire dans le fond, le juge ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée suivant le procès-verbal des 03, 04, 05, 07 août 2020 de Me Adama DIA, Huissier de justice à Dakar. Avant de condamner la société Akilee aux dépens.