L’appel du CORED aux journalistes dans le traitement des dossiers judiciaires en cours

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dans un communiqué rendu public ce mercredi, le Conseil pour l’Observation des Règles d’Ethique et de Déontologie dans les médias (CORED) a invité les professionnels des médias à faire preuve de responsabilité dans le traitement des informations liées aux affaires judiciaires en cours. Le tribunal des pairs appelle à un respect de la vie privée des personnes concernées par ces affaires et rappelle l’article 13 du code de la presse qui interdit aux journalistes de publier des informations dont la source n’est pas connue.

Au Sénégal, l’actualité est dominée ces derniers jours par les arrestations massives liées à l’affaire des fonds destinés à la lutte de la pandémie covid 19 et à ses effets. C’est dans ce cadre que le Conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias a sorti un communiqué pour lancer un appel aux journalistes dans le traitement des informations, en liaison avec ces arrestations. « Le Conseil pour l’Observation des Règles d’Ethique et de Déontologie dans les médias (CORED) invite les consœurs et confrères à traiter avec discernement et beaucoup de prudence les affaires judiciaires qui font et vont faire l’actualité de ces jours à venir. Cela en conformité avec le droit du public à une information plurielle, de qualité et « dans le respect du droit à la vie privée, des institutions de la République, de l’ordre public et des bonnes mœurs », lit-on dans le communiqué. Le Cored recommande recommande, dans ce sillage, aux journalistes de bien vérifier les images d’illustration pour éviter de confondre les personnes aux mêmes prénoms et noms avant toute publication ou diffusion d’images, de faire preuve de précision et surtout de faire usage du mot juste, afin de ne pas porter préjudice à des citoyens en conflit avec la justice. Cela permettrait, selon le tribunal des pairs, de mieux garantir la présomption d’innocence de toutes celles et ceux qui sont mis en cause, convoqués, placés en garde à vue ou sous mandat de dépôt. Enfin, le conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias rappelle aux professionnels des médias les dispositions de l’article 13 du Code de la presse : « Le journaliste et le technicien des médias ne doivent pas publier des informations, des documents, des images et des sons dont l’origine n’est pas connue d’eux».

El HADJI MODY DIOP