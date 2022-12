L’Argentine et Messi championnes du Monde

L’Argentine a remporté sa troisième Coupe du monde en battant l’équipe de France (3-3, 4-2 aux TAB) dimanche 18 décembre à l’issue des prolongations au Lusail Stadium au Qatar en finale de la Coupe du monde, au terme du plus grand scénario de l’histoire de la compétition.

L’Argentine est en fête ce soir, et pour quatre ans. L’Albiceleste rajoute une troisième étoile sur son maillot au terme d’un match maîtrisé de bout en bout, ou presque. Menant 2-0 à vingt minutes du terme, les Argentins ont vu le retour des Bleus en l’espace de deux minutes grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Poussée en prolongations, la formation argentine a de nouveau pris les devants mais a encore été rejoint au score. Elle s’impose finalement aux tirs au but 3-3 (4/2) et est Championne du monde !