LdC : le FC Barcelone valide son ticket pour les quarts

Avec un 1-1 obtenu au match aller, le FC Barcelone était en ballottage favorable à l’heure de recevoir Naples dans un Camp Nou forcément vide en ces temps de pandémie. Mais le club catalan a tristement démontré cette saison qu’il était capable du pire. Le Napoli le savait bien et démarrait la rencontre tambour battant, avec un Mertens qui touchait le poteau dès la 2e minute, au coeur d’une défense apathique. Très bien entrés dans la rencontre, les hommes de Gennaro Gattuso étaient pourtant refroidis par le but de Clément Lenglet (1-0, 12e) d’une tête sur corner. Un but entaché d’une poussette mais l’assistance vidéo ne proposait même pas à l’arbitre de la rencontre d’aller voir les images. La première période allait dès lors se placer sous le signe de la VAR. Avant, Lionel Messi, en jambes et très déterminé, donnait un avantage de 2 buts aux Blaugranas d’un splendide numéro dans la surface napolitaine (2-0, 23e). De quoi accabler les Italiens, qui pensaient encaisser un nouveau but de Messi avant que la VAR ne vienne signaler la main du petit Argentin.

Ce n’était que partie remise pour le Barça puisque Messi, encore lui, obtenait un penalty en tentant de chiper le ballon à Koulibaly en pleine surface. Le Sénégalais, qui ne l’avait pas vu venir, tapait malencontreusement dans la jambe de son adversaire et le penalty était accordé après recours à la VAR, une nouvelle fois. Suarez le transformait et donnait de l’air aux siens (3-0, 45+1e). Du moins jusqu’à la réduction du score d’Insigne, lui aussi sur penalty après une faute de Rakitic sur Mertens (3-1, 45+5e). Naples pouvait encore y croire, et au retour des vestiaires, il tentait crânement sa chance. Mais il manquait toujours la précision dans la dernière passe, le supplément de détermination, la gnaque, pour parvenir à inquiéter véritablement Ter Stegen, encore impeccable. Score final 3-1 et qualification du FC Barcelone pour les quarts de finale, avec un alléchant duel face au Bayern Munich qui se profile.

