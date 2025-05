Le 3FPT obtient la certification ISO

Partager Facebook

Le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique vient de franchir une nouvelle étape dans son ascension. Le 3FPT a finalement obtenu la certification ISO. La bonne nouvelle a été annoncée par l’agence elle-même dans un communiqué. » Le Fonds de Financement de la Formation professionnelle et technique (3FPT) a le plaisir de vous informer de l’obtention de la certification ISO 9001-v2015 pour son système de management de la qualité, portant sur la gestion de la qualification des organismes de formation et le suivi de la qualité des prestations », apprend-on dans le communiqué. Le 3FPT précise, à ce sujet, que l’évaluation le concernant a été conduite par AFAQ AFNOR Certification qu’il considère comme « une référence d’exemplarité sur les grands enjeux des organisations ». Ainsi, selon l’agence, cette reconnaissance internationale atteste de l’engagement soutenu dont elle fait preuve envers la qualité et l’amélioration continue de ses processus, pour rendre un service public de qualité aux usagers. Il s’agit, d’après 3FPT, de maintenir un niveau élevé de la qualité afin d’apporter des réponses pertinentes aux besoins de formation des jeunes et à la compétitivité des entreprises.

El HADJI MODY DIOP