Le bicarbonate, une poudre magique pour la santé

Le bicarbonate a droit de cité à la cuisine, mais il mérite aussi une place dans notre armoire à pharmacie. Et pas seulement parce qu’il nettoie nos dents. Explications.

Le bicarbonate calme les peaux irritées

Son pouvoir alcalin en fait un parfait remède pour calmer démangeaisons et irritations provoquées par une piqûre de moustique ou une poussée d’eczéma. On prépare un cataplasme avec trois cuillères à soupe de bicarbonate et une d’eau, et on laisse poser vingt minutes sur la lésion.

Il a un effet antibactérien

Le bicarbonate de soude limite le développement des bactéries et des champignons, absorbe l’humidité liée à la transpiration et chasse les mauvaises odeurs, cela en fait un déodorant naturel à appliquer sur un gant humidifié ou un bon moyen de lutter contre la mauvaise haleine. Il assainit également les gencives enflammées par une accumulation de plaque dentaire (tartre) et, en bain de pieds, les mycoses.

Le bicarbonate facilite la digestion

Après un repas trop copieux, le bicarbonate soulage ballonnements et flatulences. Et grâce à son pH alcalin, il neutralise l’excès d’acide chlorhydrique présent dans l’estomac, à l’origine des brûlures. Boire un verre d’eau mélangé à 1/2 cuillère à café de bicarbonate en sortant de table ou dès l’apparition des aigreurs d’estomac.

Tous les bicarbonates ne se valent pas

Le bicarbonate médicinal ou officinal est le plus pur et ressemble à du talc. Il est idéal pour les soins d’hygiène et de santé. On peut très bien le remplacer pour cet usage par du bicarbonate alimentaire, acheté en épicerie, à condition qu’il porte le code FCC (Food Chemicals Codex). En revanche, on oublie le bicarbonate technique ou le carbonate de soude, non consommables et réservés au nettoyage et au bricolage.

C’est un produit naturel inoffensif

Vrai et faux. Grâce à son action légèrement abrasive, le bicarbonate aide à blanchir les dents, cependant, il ne faut pas répéter ce soin plus de trois fois par semaine au risque d’abîmer l’émail. Et en raison de sa teneur élevée en sel, le bicarbonate administré par voie interne est déconseillé aux personnes cardiaques et celles souffrant d’hypertension artérielle ou d’insuffisance rénale. On évite aussi d’en ingérer en cas d’ulcère à l’estomac et après une intervention chirurgicale récente au niveau du système digestif.