Le Casa empoche 35 millions F CFA

La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) se prépare au bouclage de la saison 2021-2022 qui sera marqué par la remise du trophée au nouveau champion du Sénégal, à Ziguinchor, ce dimanche. Le Casa Sport (1er, 47 pts) aura droit aux honneurs, devant son public, à l’issue de la rencontre contre Guédiawaye FC (5e, 38 pts) comptant pour la 26e et dernière journée de Ligue 1. Pour la première fois depuis l’ère du professionnalisme, le vainqueur du championnat d’élite empochera deux primes. Il s’agit de celle de la Ligue, qui s’élève à 20 millions de francs CFA et celle de la Lonase, 15 millions de francs CFA.

‘’Le Casa Sport encaissera donc au total la somme de 35 millions de francs CFA’’, a informé le trésorier général de la LSFP, Ousmane Thiane Sarr, hier, en conférence de presse.

La LSFP et le Casa Sport s’apprêtent à offrir aux amateurs du ballon une fête pour célébrer le 2e titre du club de Ziguinchor. Pour cela, le vice-présent chargé des compétitions et de la communication a assuré que ‘’tous les aspects liés à la préparation sont bouclés’’. Pape Momar Lo a annoncé le déplacement à Ziguinchor d’une ‘’forte délégation de 15 membres’’, avec la présence du président de la Fédération sénégalaise de football qui ‘’a confirmé sa présence et éventuellement le ministre des Sports’’. ‘’La ligue renouvelle ses félicitations au Casa Sport qui est champion pour la 2e fois de l’ère professionnelle. C’est un très beau champion à tous points de vue, en termes de qualité de jeu, de discipline de jeu, mais également de fair-play et d’ambiance dans les différents stades’’.

Le vice-président du Casa Sport et président du Comité des supporters Allez Casa a assuré que ‘’toutes les dispositions sont prises pour que cette fête ait un cachet populaire, mais avec un contenu local’’. Selon Malamine Tamba, une journée de don de sang est prévue, le samedi 12 juin, sur toute l’étendue du territoire national, partout où il y a un comité Allez Casa. Cette fête du sacre du Casa va coïncider avec le passage du trophée de la Coupe d’Afrique des nations à Ziguinchor. ‘’Nous allons accompagner les autorités sportives dans leur initiative de présenter le trophée aux Sénégalais. Nous irons à Bignona. Le trophée sera aussi présenté au roi d’Oussouye le lendemain, avant son entrée dans le stade Aline Sitoé Diatta, à quelques minutes du match Casa Sport-Guédiawaye FC’’, a déclaré M. Tamba. Ce week-end, dit-il, sera ‘’un moment de cohésion nationale’’. ‘’Nous voudrions mettre cette fête à profit pour montrer que le Sénégal est un pays riche, uni et indivisible’’.

‘’Une saison réussie’’

Pour les dirigeants du football professionnel, cette saison est une ‘’réussite’’. ‘’Les objectifs que nous nous sommes assignés en début de saison, dont le démarrage du championnat le 18 novembre pour terminer le 13 juin, ont été réalisés. Le second aspect est relatif à la popularité de nos manifestations. Vous avez constaté que nos stades sont remplis en Ligue 1 pratiquement à 90 %. Cela révèle l’audience de notre football local pour cette saison 2021-2022. C’est un motif de satisfaction’’, s’est réjoui Pape Momar Lo.

C’est le même sentiment pour le directeur exécutif de la LSFP. ‘’Quand on fait plus de 250 matches avec que trois incidents majeurs, il faut être satisfait. Même ces incidents, on doit les gommer de notre football. On y arrivera. Cette année a été une réussite’’. Pour Amsatou Fall, c’est ‘’l’une de nos meilleures saisons depuis l’avènement du football professionnel’’.

La LSFP a prévu de dévoiler les différents lauréats pour les distinctions individuelles dans les jours qui suivront la 26e journée. Pour cette année, des innovations sont prévues, avec la dénomination des prix ‘’pour rendre hommage aux sportifs du football national’’. Ainsi, pour le trophée du Meilleur joueur de Ligue 1, il sera baptisé El Hadj Diouf, ‘’qui est une référence pour tout jeune footballeur au Sénégal’’. Pour le Meilleur buteur, il sera dénommé Jules François Bocandé pour la Ligue 1 et Tassirou Diallo pour la Ligue 2. Le nom de Cheikh Seck sera donné au trophée du Meilleur gardien de but de Ligue 1 et feu Mansour Wade à celui de Ligue 2. Concernant les entraineurs, le trophée du Meilleur coach de Ligue 1 portera le nom de Karim Séga Diouf, ‘’le plus titré des entraineurs sénégalais’’, et Alassane Dia pour la Ligue 2. Une distinction est aussi prévue pour le Meilleur manager qui sera une ‘’référence’’ pour les jeunes managers. ‘’Ce trophée sera baptisé feu Abdoulaye Touré. C’est un homme qui a tout donné au football depuis 45 ans. Il sera également récompensé à titre posthume pour tous les efforts qu’il a faits pour la survie de la ligue’’.