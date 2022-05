Ce qu’on sait de la mort de Mino Raiola

Gravement malade depuis plusieurs semaines, Mino Raiola est décédé ce jour. Il était l’agent de très nombreuses stars du foot comme Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic ou encore Erling Haaland.

Voilà une nouvelle qui attristera beaucoup de monde dans le milieu du football, à défaut de surprendre. Atteint d’une grave maladie depuis de longs mois, Mino Raiola s’est éteint aujourd’hui à l’hôpital de Milan. Il avait 54 ans. Après la triste affaire de son décès annoncé par erreur, la nouvelle a cette fois bien été confirmée par son entourage, ce samedi.

Il était touché par une maladie pulmonaire depuis plusieurs mois et avait notamment été hospitalisé en janvier.

Devenu l’un des agents les plus influents au monde, il s’était constitué un véritable empire en un peu plus de 20 ans. Capable de gérer les affaires de joueurs stars comme Paul Pogba, Erling Haaland, Zlatan Ibrahimovic, Gianluigo Donnarumma, Marco Verratti ou encore Matthijs de Ligt, il était aussi craint que respecté.

Adoré de ses clients, détesté par les clubs

Adoré par ses protégés dont il défendait les intérêts comme personne afin d’obtenir le meilleur contrat possible, l’homme d’affaires était également connu pour ses prises de position franchement libérales. Les directions de clubs tremblaient souvent avant de s’asseoir à une table avec lui car il tentait toujours d’avoir le plus de cartes en main possible avant de négocier.

Détesté également par beaucoup de monde dans ce milieu (Guardiola, Solskjaer), Raiola était le portrait presque caricatural du self-made-man. Arrivé dans le milieu du football presque par hasard alors qu’il tenait une pizzeria aux Pays-Bas, il en est devenu l’un des membres les plus puissants, parvenant à obtenir des commissions toujours plus importantes. Qu’on l’apprécie ou non, le « super-agent » ne laissait personne indifférent.