Le cuisinier partage la vidéo de son ex-femme buvant de l’alcool pour se venger

K. Faye a été filmée en train de fumer de la cigarette et de boire de l’alcool lors d’un appel vidéo via whatsApp. Cette image compromettante a été envoyée à ses parents par son ex-époux, O. Boiri, lequel voulait à tout prix recoller les morceaux. Arrêté, le mis en cause répondait des infractions de collecte et de diffusion de données à caractère personnel devant le tribunal de Dakar.

Cuisinier résidant à la Sicap Liberté 1, O. Boiri a posé un acte répugnant. Par vengeance, il a rendu publique une vidéo montrant son ex-femme, K. Faye en train de fumer de la cigarette et de boire de l’alcool. En effet, le couple s’est séparé après un an de vie commune. Mais, O. Boiri avait toujours des sentiments pour son ex. Il a tenté le tout pour le tout pour la faire revenir à de meilleurs sentiments. K. Faye a refusé de céder aux avances. Alors, le trentenaire décide de balancer les vidéos compromettantes de sa victime. Sonnée par le comportement lâche de son ex-conjoint, K. Faye a déposé une plainte sur la table du commissaire El Hadji Sow de Dieupeul le 4 octobre dernier.

Formulant ses récriminations, la plaignante a expliqué avoir divorcé, il y a plus de deux mois. Seulement, le mis en cause l’appelait tous les jours, à n’importe quelle heure pour se réconcilier avec elle. « Le connaissant, je ne pouvais plus continuer à décrocher ses appels. Raison pour laquelle je l’ai bloqué partout. Sachant qu’il n’a plus accès à moi, il a envoyé à mes parents une vidéo dans laquelle j’étais en train de boire de l’alcool et de fumer de la cigarette tranquillement dans un coin. J’ai été avisée par ma tante qui a reçu la vidéo. Elle était très déçue. Tous les membres de ma famille ont vu la vidéo accompagnée d’un audio dans lequel mon ex s’est mis à raconter du n’importe quoi rien que pour salir ma réputation », s’est offusquée la jeune dame. Qui enchaîne : « Quand je l’ai appelé pour lui demander des explications, il m’a fait savoir qu’il a d’autres vidéos intimes et il est prêt à les balancer sur la toile. Étant donné qu’il a des vidéos dans lesquelles je suis nue car il me filmait souvent quand nous étions en bon termes, j’ai tout fait pour qu’il supprime les images. Mais, il m’a dit que la seule solution pour le faire est que je le rejoigne chez lui. Ce que je ne ferai jamais, car il n’est plus mon mari ».

Convoqué et entendu, O. Boiri a reconnu sans ambages les délits de collecte et de diffusion de données à caractère personnel. Interrogé sur le mobile de son comportement abject, il soutient que la partie civile ne cessait de l’appeler pour l’offenser en lui disant qu’elle a refait sa vie avec d’autres hommes. « Un jour, je l’ai appelée via whatsapp. Au cours de nos échanges, je l’ai vue en train de boire de l’alcool et fumer de la cigarette dans un endroit. J’ai profité de l’occasion pour enregistrer la vidéo. Je l’ai envoyé par la suite à son père, mère, tante et cousine. Mon intention était d’attirer leur attention par rapport à la vie de débauche que mène la plaignante », s’est-il justifié. À la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar hier, le prévenu a encore assumé sa responsabilité pénale. Âgée d’une vingtaine d’années, K. Faye a réclamé 100.000 francs, à titre de réparation. Le parquet a requis deux ans, dont six mois ferme. Rendant sa décision, la juge a prononcé une peine de deux ans, dont deux mois ferme à l’encontre du prévenu qui doit allouer 100.000 francs à la partie civile.