Le directeur d’une Société civile immobilière arrêté 

Les choses tournent mal pour le directeur de la Société civile immobilière «Darou Salam», retenu hier à la Brigade de recherches de Keur Massar. Ce, après une plainte pour escroquerie et vente frauduleuse, déposée au Tribunal de Rufisque par le collectif des habitants de la cité «Darou Salam II». La rencontre pour un règlement à l’amiable n’ayant pas abouti à des résultats probants, Y.M.S. Ndione a été placé en garde à vue et pourrait être déféré au parquet dans les prochaines heures, renseigne des sources de L’OBSERVATEUR.

Le mis en cause est accusé d’avoir hypothéqué, à leur insu, 47 maisons et le Titre foncier 2858/R sur lequel est bâtie la cité «Darou Salam II». Le directeur de la Sci «Darou Salam» avait bien la possibilité de se tirer d’affaire en acceptant de verser «la somme de 163 millions de FCfa réclamée par la BHS pour lever l’hypothèque». En lieu et place, sa proposition de consigner ladite somme a été purement et simplement rejetée, précipitant du coup son placement en garde à vue.