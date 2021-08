Cyrill Padé :” Le discours des irresponsables de la république sur la pandémie”

Les mesures de prévention prises au Sénégal durant la première et deuxième vague de contamination du covid-19 ont été d’une grande efficacité mais cela n’expliquent peut-être pas à elles seules le fort recul du Covid-19 durant une petite période. Mais au delà des faits et cette troisième vague qui sévit au pays de la Teranga , des personnes font état d’irresponsabilité face à cette situation et cela ne semble plaire au président du mouvement “Vision Macky 535″ qui fait une analyse du discours irresponsable de certains responsables.

S’inspirant de l’art. 17 de la constitution qui consacre l’obligation de l’état et des collectivités publiques de veiller à la santé physique et morale des familles, des personnes handicapées et des personnes âgées, le président Macky Sall a inscrit dans son programme fondamental de qualifier le capital humain à travers deux axes complémentaires: l’éducation et la santé.

La couverture maladie universelle(CMU) dont le dg Bocar Mamadou Daff abat un excellent travail, la carte d’égalité des chances, le relèvement des plateaux techniques sanitaires, la création de nombreux centres et postes de santé, de nouveaux hôpitaux à Kaffrine, Kédougou, Diamniadio et bientôt au niveau de toutes les capitales régionales , le renforcement du plan sésame participent de la consolidation de la carte sanitaire. Cela a beaucoup contribué à l’atténuation de la pression de la forte demande d’infrastructures en cas de pandémie comme celle du covid19 frappant le monde entier, et bouleversant la doctrine de pays plus nantis que le Sénégal.

Tout le monde reconnaît comment le Sénégal grâce a une expertise locale avérée, a pu circonscrire le seul cas d’Ebola. Cet exemple a fait officie d’école dans le monde entier. Nos stratégies de lutte contre la tuberculose le sida et le dépistage du col de l’utérus ont démontré l’efficacité des DOTS. Le président Macky Sall selon la vision du bio pouvoir comme le théorise Foucault, a créé intelligemment le FORCE Covid ayant à sa tête, le Général Ndiaye réputé pour sa rigueur professionnelle et dans la gestion. Il faut saluer l’esprit d’ouverture qui a permis d’intégrer au sein du FORCE COVID19 tous les segments de la société civile, de la classe politique pour une transparence et une traçabilité dans les actes administratifs et financiers. Ce que confirme du reste le rapport remis récemment au chef de l’état, et disponible pour le public.

C’est le lieu de dénoncer les esprits mafieux et les calomnies déversées par les irresponsables de la république qui confondent chênes et chaines. Le Sénégal est cité comme référence dans les foras scientifiques qui se penchent sur la pandémie covid19 et de ses impacts sur les politiques économiques et sociales. Non seulement le président Macky Sall a été le premier chef d’état à proposer l’annulation de la dette auprès des institutions financières internationales, mais aussi il a développé une stratégie économique et sociale résiliente citée en référence et suivie partout dans le monde entier dans le cadre de l’urgence sanitaire décrétée par l’OMS.

Aujourd’hui la preuve est faite que ce mal ignore les frontières entre l’opposition et le pouvoir, entre les pays, entre les tranches d’âges et les genres. Donc nous avons besoin d’un fort consensus national pour pouvoir y faire face, en faisant confiance à l’état central d’une part; et en respectant les mesures barrières d’autre part.

Pour rappel le Sénégal était cité en exemple sur sa gestion e la pandémie car au début de cette guerre épidémiologique , le pays ouest-africain de 16 millions d’habitants avait enregistré 16 000 cas et 331 décès et seule une poignée de malades se trouvaient en soins intensifs, alors que les prévisions redoutées environ 100 fois plus de morts qu’en Europe.

Cyrill Padé

Président de Vision Macky 535