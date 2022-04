Le drogué assène un coup de brique à son père

Ibrahima Mar, 26 ans, a eu maille à partir avec la justice à sept reprises pour détention et usage de chanvre indien. Cette fois, le menuisier a failli abréger la vie de son père qu’il a agressé à coup de brique. Le jour des faits, il a demandé à sa sœur d’aller lui acheter du pain pour le petit déjeuner. En bon père de famille, Cheikh Mar s’y oppose et rappelle à son fils qu’on en est en plein mois de ramadan. Vert de rage, Ibrahima Mar débite des insanités et menace son pater avec un coupe-coupe. Comme si cela ne suffisait pas, il escalade le mur de la concession familiale pour lancer une brique à son protagoniste. Atteint à l’oreille, celui-ci saisit la justice, après avoir reçu un certificat médical attestant de trois jours d’incapacité temporaire de travail. Traduit hier, devant le tribunal d’Instance de Dakar, le prévenu balaie d’un revers de main les faits de menace de mort et de violence à ascendant, soutenant qu’il a eu une prise de becs avec son frère. « J’ai pas levé la main sur mon père. Il s’est blessé tout seul », affirme-t-il. Le juge lui rappelle qu’il avait reconnu à l’enquête préliminaire qu’il a été arrêté à sept reprises pour détention de chanvre indien. Le prévenu répond : « J’ai dit à sept heures et non à sept fois. Je ne vais plus recommencer mes agissements ». Le substitut du procureur a conseillé au mis en cause d’arrêter de fumer et de reprendre sa vie en main. Il a ainsi requis l’application de loi. Rendant sa décision, le juge a délivré un séjour carcéral de trois mois ferme au prévenu.

