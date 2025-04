Le groupe parlementaire Takku Wallu dénonce la proposition de mise en accusation de Macky Sall

Partager Facebook

Dans un communiqué rendu public, ce mardi, le groupe parlementaire « Takku Wallu » s’est insurgé contre la proposition de mise en accusation de Macky Sall initiée par le député Guy Marius Sagna. Les membres du régime sortant parlent de « basse manœuvre destinée à salir l’image de Macky Sall » et appellent tous les citoyens à faire face à ce qu’ils qualifient de « justice des vainqueurs »

Les parlementaires de la coalition « Takku Wallu » sont vent debout contre le projet de mise en accusation de leur leader Macky Sall. En effet, le groupe parlementaire dit s’insurger devant un « énième fait d’affirmations gratuites formulées par un député de la majorité ». Selon les lieutenants de Macky Sall, c’est bien la première fois dans l’histoire politique de notre pays qu’un nouveau pouvoir cherche, « par une violence inouïe et surtout par la manipulation des esprits et des consciences », à atteindre un ancien chef d’Etat qui ne peut être poursuivi que pour Haute trahison et jamais pour des faits de gestion dont il n’est aucunement responsable. Poursuivant, ils soutiennent que cette projet a pour objectif de salir l’image et la réputation internationale de l’ancien chef de l’État. Ainsi, pour faire face à cette situation, le groupe parlementaire « Takku Wallu » indique qu’il engagera tous les moyens nécessaires pour faire échec à ce qu’il estime être une « tentative destructrice de notre modèle démocratique ». Pour finir, la deuxième coalition la plus représentative de l’Assemblée nationale appelle tous les citoyens épris de paix à se dresser contre le régime actuel qu’il accuse de vouloir instaurer une « justice de vainqueurs »

El HADJI MODY DIOP