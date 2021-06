Le Havre: Edouard Mendy accueilli en héros

« Ça fait combien de temps ? », demande Édouard Mendy, à Pierre, son premier entraineur. Réponse : 19 ans. Mardi 1er mai, le récent vainqueur de la Ligue des champions 2021 avec Chelsea est revenu au stade Ladoumègue, à Caucriauville, au Havre, accueilli par les chants et les cris de 250 enfants surexcités.

Le récent champion d’Europe partage ses souvenirs et revoit d’anciennes photos avec ceux qui l’ont connu à l’époque. (©VM/76 actu)

« La fraternité, l’entraide, les valeurs »

Simple, humble et souriant, Mendy a salué tout le monde, tous les encadrants, les élus (Régis Debons, adjoint au maire, chargé des sports et Oumou Niang-Fouquet, adjointe au maire chargée de l’Éducation et de la Jeunesse), les curieux et bien sûr les enfants.

Lorsqu’Edouard Mendy va à la rencontre des enfants, c’est la cohue ! (©VM/76 actu)

L’immense majorité d’entre eux n’était pas née lorsque le gardien de but a quitté le HCS pour le Havre AC et lancer cette carrière pleine d’obstacles. « La fraternité, l’entraide, les valeurs, c’est ce qui résume notre quartier », nous confie « Edou », comme il est surnommé ici. « Je suis très content des personnes qui s’occupent du club, ce sont des anciens qui ont la tête sur les épaules. C’est important pour le côté sportif, mais aussi social. »