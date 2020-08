Le lycéen vole un collier en or pour acheter du Yamba

Amy Tine, domiciliée au quartier Médinatoul de Diourbel, a été victime de vol. Son fils lui a dérobé son collier en or massif d’une valeur de 800 000 Fcfa pour acheter de la drogue. L’histoire se passe dans la commune de Diourbel, au quartier Médinatoul. Alors que toute sa famille était dans les bras de Morphée, mercredi passé, le jeune drogué Momar Ba, dix-huit ans, élève exclu depuis 2018 du lycée technique Ahmadou Bamba de Diourbel, s’introduit dans la chambre de sa mère pour trouver de quoi s’acheter du chanvre indien. N’ayant trouvé aucun centime, il décide de forcer la boîte à bijou de sa mère Amy Tine. Il s’empare du collier en or massif 21 carats et file, ni vu ni connu. Lorsqu’elle rentre de voyage le lendemain jeudi, la dame s’aperçoit de la disparition de son collier. Elle constate aussi que son coffre à bijoux avait été forcé. Sachant que son fils est un drogué invétéré, elle soupçonne aussitôt ce dernier. Mais le jeune homme avait éteint son téléphone et avait disparu dans la nature. Convaincue que son voleur est son fils, la dame porte plainte. Et dès que l’affaire s’ébruite, Momar Ba reprend contact avec sa mère pour s’excuser, promettant de lui restituer son collier si elle lui remet 70 000 Fcfa, somme qui lui a servi à s’acheter du chanvre indien auprès de son dealer. Tentant alors le tout pour le tout pour entrer en possession de son bien, la mère feint d’accepter le deal. Mais au dernier moment, Momar Ba se rétracte et déclare qu’il se rend en Gambie et qu’il reviendrait plus tard pour lui restituer le collier. Et depuis, plus aucune nouvelle ni du jeune drogué ni du collier. Les recherches entreprises par les services de sécurité n’ont encore rien donné.