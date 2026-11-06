Le ministre Idrissa Samba sur le rejet de la Lfr: << La majorité parlementaire vient d’inscrire son nom dans une page sombre de nos annales institutionnelles >>

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Suite au rejet de la loi de finances rectificative, les militants du parti Kiiray du département de Linguère sous la houlette du ministre Idrissa Samb, ont.tenu ce vendredi 6 novembre 2026 une conférence de presse pour fustiger l’attitude de la majorité parlementaire. En effet, des maires, des directeurs généraux, des responsables politiques.du parti presidentiel,.des jeunes ,des femmes ,des personnes du troisième âge tous derrière le ministre Idrissa Samb se sont donnez rendez vous pour expliquer les djoloff djoloff ,le pays et la diaspora les conséquences néfastes dues au rejet de la LFR. Ainsi, au cours de la conférence de presse tenue à Dahra, le ministre Idrissa Samb tire sur les députés de Pastef:<< La majorité.parlementaire vient d’inscrire son nom dans une page sombre de nos annales institutionnelles.>>

Poursuivant, le ministre Idrissa Samb d’ajouter que l’ ‘Histoire ne retient jamais la fureur des postures électorales ; elle juge les peuples et les acteurs à l’aune des actes commis envers la patrie..Selon toujours lui, ce vote négatif dépasse la simple contradiction démocratique :<< il traduit une insoutenable irresponsabilité face aux urgences immédiates de notre peuple et accuse une grave rupture avec l’éthique patriotique la plus élémentaire.>> renchérit – il.

A en croire Idrissa Samb une Loi de Finances Rectificative n’est point une arène d’affrontement réservée aux querelles d’appareil. Elle est un instrument vital d’ajustement républicain, conçu pour répondre aux urgences sociales, soutenir le pouvoir d’achat des ménages et assurer la continuité de l’État .Et ce dernier <<Rejeter un tel texte sans alternative crédible ni démarche constructive, c’est sciemment paralyser la machine publique.>> a t- il déclaré au cours de son face à face avec la presse.

Où est le patriotisme tant proclamé quand on asphyxie les projets de développement et les investissements prioritaires pour le seul bénéfice de calculs d’arrière-boutique ? S’interroge Idrissa Samb pour qui << bloquer l’action publique en ces temps critiques revient à sanctionner le peuple sénégalais lui-même. C’est faire primer l’agitation doctrinaire sur la satisfaction concrète des besoins des populations >> fulmine t- il.

Dans sa communication avec la presse, le patron de l’emploi et de la formation professionnelle et technique au rang national, cette stratégie d’asphyxie ne saurait être perçue comme un incident isolé.Très remonté contre l’attitude de la majorité parlementaire, Idrissa Samb << Le blocage de la LFR constitue le préambule d’une manœuvre d’envergure qui menace déjà l’examen de la Loi de Finances Initiale (LFI) 2027 et la mise en œuvre sereine du Programme de Redressement Économique et Social (PRES).>>

D’après Idrissa Samb, en instaurant une crise de gouvernance permanente, les auteurs de veto d’appareil mettent en péril la stabilité budgétaire de la Nation à l’horizon 2027.

En répondant aux interpellations des professionnels des médias, Idrissa Samb <<Entraver le PRES et brider la LFI 2027, c’est compromettre la trajectoire d’émergence, la souveraineté économique et la crédibilité financière du Sénégal vis-à-vis de nos partenaires techniques et financiers. Vouloir prendre en otage le budget d’une Nation pour imposer son seul agenda partisan est un manquement impardonnable à la haute idée que nous devons nous faire de l’État.>>

Tirant de nouveau sur la majoité parlementaire, le ministre Idrissa Samb de rappeler au peuple que le Sénégal est infiniment au-dessus des partis, des ambitions personnelles et des dogmatismes militants. Ce dernier << En cette heure grave où la responsabilité de chacun est engagée devant la postérité, il est impératif de cesser ce périlleux jeu du blocage systématique.

Nous lançons un appel solennel à la raison, au dépassement de soi et à la hauteur de vue.>>

<< Que les parlementaires se rappellent qu’ils sont les représentants de la Nation tout entière, et non les exécutants dociles d’un dogme ou d’une faction. Leur mandat doit servir le peuple, non l’asphyxier. Aucune rivalité politique ne saurait justifier le sacrifice de nos projets structurants, du bien-être de nos citoyens et de la viabilité de nos finances publiques.>> a t- il souligné

Aux députés du pastef Idrissa Samb : <<Il est urgent de restaurer la culture du compromis républicain, du dialogue exigeant et du sens de l’État. Les urgences de la jeunesse, la relance de notre économie et la préservation de la paix sociale n’attendent pas.>>

Comme qui donnait une.leçon à la majorité parlementaire Idrissa Samb : << Face au verdict de l’histoire, le patriotisme ne réside ni dans la négation de l’autre ni dans la politique du pire, mais dans la capacité constante à élever la Patrie au-dessus de tout. Retrouvons le chemin de la raison avant qu’il ne soit trop tard. Pour le Sénégal, le devoir de vérité et d’action s’impose à tous >>

A souligner que cette conférence de presse marque, avec force et solennité, la mobilisation générale de tous les leaders et responsables Kiiraay du département de Linguère qui ont massivement répondu à l’appel du ministe Idrissa Samb. Ce qui fait dire à Idrissa Samb que c’est la preuve éclatante que partagent les militants de Kiiray qui ont le même idéal républicain et travaillent la main dans la main, pour le rayonnement de leur famille politique dans le département, et bien au-delà, à l’échelle de tout le Sénégal.

Samba Khary Ndiaye ( Linguère)