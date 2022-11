Le niveau des prix à la consommation en hausse

En septembre 2022, les prix à la consommation ont augmenté de 1,1% en rythme mensuel. Ce renchérissement est imputable aux « produits alimentaires et boissons non alcoolisées », notamment les « légumes frais en fruits ou racine » (+3,7%), les céréales non transformées (+2,3%) et l’huile (+1,4%). En glissement annuel, le niveau général des prix à la consommation s’est accru de 11,9%, en liaison avec la hausse des prix des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » (+18,2%), du « logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles » (+4,5%), des « meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer » (+4,7%) et des « restaurants et hôtels » (+7,4%), dans une moindre mesure. S’agissant de l’inflation sous-jacente (hors produits frais et énergétiques), elle est ressortie à 0,4% en rythme mensuel et à 7,3% en glissement annuel. En termes d’origine, les prix des produits locaux et importés ont affiché des hausses respectives de 1,2% et 0,9%, en variation mensuelle. Sur un an, ils ont progressé respectivement de 13,4% et 7,5%, au mois de septembre 2022.

