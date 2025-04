Le PDS lance sa feuille de route pour la reconquête du pouvoir

Partager Facebook

Lors d’une rencontre majeure, ce samedi 26 avril, à la permanence du parti démocratique sénégalais (PDS) située sur la VDN, la Fédération Nationale des Cadres Libéraux (FNCL) a lancé sa feuille de route pour la reconquête du pouvoir en 2029. Les lieutenants de Karim Wade projettent, entre autres, de renforcer les structures de leur fédération, d’organiser une série de tournées nationales, de rapprocher et réunir la famille libérale etc. Les anciens tenants du pouvoir se sont également prononcés sur les questions qui font l’actualité actuellement.

Les libéraux du parti démocratique sénégalais préparent déjà la reconquête du pouvoir qu’ils ont perdu depuis 2012. Réunis, ce samedi, les cadres du parti ont procédé au lancement de leur feuille de route pour aller reconquérir le pouvoir en 2024. Cette initiative marque un tournant décisif et s’inscrit dans une dynamique de modernisation, de mobilisation et de structuration des actions politiques en vue des échéances futures. Cette feuille de route, selon eux, définit les grandes orientations de cette structure du PDS pour les cinq prochaines années. Ainsi, les cadres du parti comptent renforcer les structures de la fédération nationale des cadres libéraux (FNCL) avec la mise en place des fédérations départementales et leur coordination régionale, incluant la diaspora. De même, ils vont procéder à un diagnostic économique et développement régional, à travers une série de tournées nationales visant à identifier les leviers de croissance et les enjeux socio-économiques prioritaires. Toujours dans sa stratégie de reconquête du pouvoir, les lieutenants de Karim Wade vont mettre en place une stratégique basée sur l’engagement et la mobilisation des cadres du parti et préparent, dans le même temps, la célébration du centenaire de l’ancien Président Abdoulaye Wade en mai 2026 qu’il considère comme un événement d’envergure internationale qui va mobiliser la famille libérale et les sommités du monde politique. Dans la même veine, les cadres du parti veulent rapprocher et réunifier la famille libérale du PDS, avec des actions concertées pour fédérer les forces vives autour d’une vision commune. Sur un autre registre, les membres de la FNCL se sont exprimés sur les questions nationales. Sur la question des libertés individuelles et collectives, la FNCL réaffirme qu’elles constituent des acquis démocratiques fondamentaux, garantis par la Constitution du Sénégal. Elle exhorte, ainsi, les autorités actuelles à préserver ces principes sans aucun recul démocratique, afin de garantir leur respect et leur pérennité. Sur la reddition des comptes, les cadres du PDS disent soutenir fermement toute initiative visant à promouvoir la transparence et la responsabilité dans la gestion publique tant pour celle précédente que celle actuelle. Cependant, se disant victimes, par le passé, « d’un règlement de comptes politique à travers la mise en place d’une CREI téléguidée pour écarter un adversaire politique de taille, en l’occurrence son candidat Karim Wade », les libéraux du PDS expriment leur préoccupation quant au respect de la dignité des accusés, de la présomption d’innocence et de la charge de la preuve qui incombe à l’accusation. Revenant sur la situation économique, la FNCL exprime son inquiètude face à ce qu’elle comme une « absence de mesures claires, après plus d’un an d’exercice du pouvoir, pour améliorer le pouvoir d’achat des Sénégalais ». Selon elle, la cherté de la vie demeure une source de préoccupation généralisée, nécessitant des actions urgentes et concrètes. Enfin sur la question relative à l’emploi des jeunes, les libéraux déplorent « le manque de solutions efficaces pour lutter contre le chômage des jeunes, qui reste un problème alarmant ». D’après eux, la menace de l’immigration clandestine et la prolifération des activités informelles, telles que la vente à la sauvette au niveau des artères routières, la conduite de motos jakaarta sont des indicateurs préoccupants de la précarité des jeunes. Ils appellent, à cet effet, à des initiatives structurées pour offrir des alternatives viables et durables à cette couche de la population. Toutefois, la FNCL invite la classe politique à privilégier l’apaisement et la sérénité dans les débats, en orientant les discussions vers des solutions techniques et pragmatiques pour répondre aux défis quotidiens des Sénégalais. Dans le même esprit, les libéraux disent engager le PDS à maintenir une posture d’opposition responsable et constructive, en contribuant activement à la recherche de solutions pour le développement national.

El HADJI MODY DIOP