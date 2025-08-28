Le Président Bassirou Diomaye Faye a eu un tête-à tête avec plusieurs acteurs économiques et institutionnels français

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

En marge de sa participation à la Rencontre des Entrepreneurs de France, dont il était l’invité spécial, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a accordé une série d’audiences à des acteurs économiques et institutionnels majeurs.

Le Chef de l’État a ainsi rencontré :

* Vicat, actionnaire de SOCOCIM, pour échanger sur la compétitivité du secteur cimentier, la réduction du coût du ciment et son rôle dans les grands chantiers structurants.

* Le MEDEF International, regroupant des chefs d’entreprises français, pour explorer les opportunités d’investissement et dynamiser la coopération économique.

* Matière Sénégal, spécialisée dans la construction d’ouvrages d’art, pour discuter des projets d’infrastructures stratégiques (ponts, routes, équipements).

* Le Groupe Lagardère Travel Retail, gestionnaire des duty free de l’AIBD, autour de la qualité des services, de la politique de prix et des perspectives d’expansion.

* ERAMED Sénégal, actif dans le secteur minier, avec un accent sur une exploitation durable, créatrice d’emplois et respectueuse de l’environnement.

* Le Groupe NGE, spécialisé dans le BTP, afin d’évoquer le développement d’infrastructures stratégiques et la création d’emplois locaux.

Le Président a également reçu Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, ainsi que l’ancien Premier ministre Édouard Philippe.

Ces rencontres ont confirmé la volonté du Sénégal de bâtir des partenariats solides, durables et créateurs de valeur, en appui à la Vision Sénégal 2050 et au Plan national de transformation.