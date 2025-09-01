Uploader By Gse7en
Le Président Diomaye Faye en tête-à-tête avec le Président du FIDA, Monsieur Alvaro Lario

1 septembre 2025 Actualité

En marge du Forum africain des systèmes alimentaires, le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a accordé une audience à M. Alvaro Lario, Président du Fonds international de développement agricole (FIDA).

Cette rencontre a permis de réaffirmer la qualité du partenariat entre le Sénégal et le FIDA, construit autour de projets concrets en faveur de l’agriculture et du développement rural.

Les échanges ont porté sur :

* la souveraineté alimentaire comme priorité partagée ;

* l’accompagnement du monde rural par des investissements structurants ;

* la modernisation des pratiques agricoles et la valorisation de la jeunesse ;

* les axes de la Vision Sénégal 2050, qui place l’agriculture au cœur de la transformation économique et sociale.


Le Chef de l’État et le Président du FIDA ont réitéré leur engagement à renforcer une coopération exemplaire, tournée vers l’innovation, la durabilité et le mieux-être des populations rurales.

