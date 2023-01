Le PSE pour 2023: Macky Sall remet son gouvernement dans une cadence « fast-track »

En Conseil des ministres ce mercredi 4 janvier, le président de la République Macky Sall a invité le Gouvernement à faire de 2023 une année de paix, de stabilité, de solidarité et de consolidation des performances économiques et sociales du Sénégal dans l’esprit du « Fast Track ».

Revenant sur son message à la nation du 31 décembre 2022, Macky Sall a rappelé la nécessité d’intensifier les réalisations sectorielles dans la dynamique du Plan Sénégal émergent (PSE). Le Président de la République est d’ailleurs revenu sur le bilan de « certaines réalisations majeures de l’Etat », tout en indiquant des priorités de l’action gouvernementale en ce qui concerne plusieurs secteurs et ministères.

A cet effet, il a demandé au Premier ministre, sur la base des orientations et des évaluations des programmes et projets exécutés ou en cours, de proposer, un plan d’action du Gouvernement sur l’année 2023 qui sera examiné et validé en Conseil des ministres.

En conséquence, le président de la République a rappelé la nécessité de veiller à l’exécution optimale de la loi de finances pour l’année 2023, en particulier des programmes ministériels et d’anticiper sur toutes les procédures de passation de marchés conformément au nouveau Code entré en vigueur. En outre, il a indiqué au Gouvernement, l’urgence de finaliser l’agenda législatif et réglementaire de l’année ; de programmer et de préparer les conseils interministériels habituels ; et de planifier l’exécution, à date, des investissements prioritaires régionaux issus des Conseils présidentiels et Conseils des ministres territorialisés.

Le social comme marqueur de l’action gouvernementale

Le Chef de l’Etat a rappelé le marqueur de l’action du Gouvernement avec une orientation sociale forte par une focalisation sur la lutte contre la vie chère, la baisse des loyers, le renforcement de la solidarité nationale et l’accélération de la mise en œuvre des programmes d’équité sociale et territoriale (Bourses de sécurité familiale, couverture sanitaire universelle, accès universel eau et électricité, désenclavement, autonomisation économique des femmes, PUDC, PUMA, PROMOVILLES, PACASEN urbain et rural …).

A cet effet, le Président de la République a rappelé au Gouvernement, ‘’l’impératif de veiller au paiement, à compter de janvier 2023, des bourses de sécurité familiale (revalorisées de 10.000 FCFA et portées 35.000 FCFA par trimestre) aux familles concernées’’.

Dans cet esprit, note toujours le communiqué, ‘’le Chef de l’Etat a demandé au Gouvernement, en cette nouvelle année de maintenir la jeunesse, l’emploi, l’entrepreneuriat et l’insertion comme des urgences sociales primordiales. Ainsi, le Président de la République a exhorté le Premier Ministre à veiller à la coordination optimale de la mise en œuvre du programme « XEYU NDAW NI », notamment dans ses volets formations, recrutements spéciaux, les financements de la DER/FJ et fonctionnalité des Pôles Emploi et Entreprenariat des Jeunes et des Femmes dans les départements’’.

Mamadou SALL