Gnakouri Okou, dit Kaaris, rappeur, portrait during the Rallye du Maroc 2021, from October 8 to 13, 2021 in Zagora, Morocco - Photo Antonin Vincent / DPPI (Photo by ANTONIN VINCENT / Antonin Vincent / DPPI via AFP)

Le rappeur Kaaris arrêté Le rappeur Kaaris, accusé de violences par son ex-compagne, a été placé en garde à vue ce mercredi 28 septembre au matin, a indiqué le parquet d’Evry, contacté par l’AFP. Le rappeur Kaaris a été placé en garde à vue ce mercredi matin au commissariat de Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l’Essonne, après une plainte déposée par son ex-compagne, selon les informations du Parisien, confirmées par le parquet d’Evry-Courcouronnes. Kaaris, 42 ans, est accusé par son ex-compagne de l’avoir violentée à Linas, dans l’Essonne, au sud de Paris, le 19 janvier 2021. Linda P. a rapporté qu’elle avait eu «les ongles arrachés» à force de «coups de poing et de pieds» particulièrement violents, selon un article du même quotidien publié cet été. Elle a porté plainte le 7 juillet, entraînant l’ouverture d’une enquête préliminaire à Evry des chefs de violence volontaire et non-assistance à personne en danger à l’encontre de Kaaris, et de Marion P., la compagne actuelle du rappeur. «C’est nous qui avons insisté pour que Kaaris soit entendu rapidement», a assuré l’un de ses avocats, Me Yassine Maharsi. «Nous avons demandé une confrontation. C’est une procédure classique pour ce type d’affaires. Notre client est innocent et très serein», a-t-il insisté auprès de l’AFP. De son côté, Kaaris a porté plainte pour dénonciation calomnieuse à l’encontre de son ex-compagne. Kaaris, «le rappeur de Sevran», est devenu célèbre après la sortie de son album Or Noir, en 2013. Okou Gnakouri de son vrai nom, il a déjà eu affaire à la justice : il a été condamné en octobre 2018 à 18 mois de prison avec sursis pour une bagarre qui l’avait opposé à son rival Booba à l’aéroport d’Orly. Articles similaires Partager Facebook

