Le RC Lens se dispute un crack sénégalais !

28 février 2026 Sports

Gros crack sénégalais, Abdourahmane Mbodji pourrait rejoindre l’Europe et l’un des cinq grands championnats lors du prochain mercato d’été. Le jeune buteur de 17 ans a inscrit six buts en 15 rencontres de première division sénégalaise avec son club l’AS Génération Foot. Son profil intéresse de nombreuses écuries, notamment le RC Lens, qui pourrait tenter de s’attacher ses services en le recrutant cet été. D’après les informations de Top Mercato, ce transfert pourrait coûter plus de 2 millions d’euros au RC Lens.

Le RC Lens a de la concurrence sur le dossier


Le média continue en expliquant que le RC Lens n’est pas seul sur le dossier et que d’autres clubs de Ligue 1 observent Abdourahmane Mbodji, notamment le LOSC et le Stade Rennais. En Allemagne, le VfB Stuttgart et l’Eintracht Francfort sont intéressés par le jeune attaquant. Galatasaray aurait également avancé ses pions dans le dossier. Le RC Lens s’apprête à livrer une grosse bataille lors du prochain mercato afin de réaliser un possible très gros coup.

