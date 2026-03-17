FSF : un Comex explosif, les dirigeants se donnent en spectacle

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La réunion du Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (Comex), tenue ce lundi de 10h10 à 18h15, a été explosive. Durant plus de huit heures, l’unité de façade a volé en éclats sous le poids de vives accusations, d’insultes et de menaces de poursuites judiciaires, souffle L’Observateur.

D’après la même source, le climat a basculé lors d’une passe d’armes d’une rare violence lorsque Amadou Kane (président de l’ONCAV) a lancé une attaque frontale à Abdoulaye Sow (Secrétaire général de la FSF) : « Tu as menti pour arriver là où tu es, au poste de secrétaire général ». La réplique du Sg a été immédiate et cinglante, traitant son protagoniste de « menteur ». La tension est encore montée d’un cran avec l’intervention de Yaya Baldé (Ligue de Kolda), dont les menaces physiques ont failli transformer la salle de réunion en ring, illustrant ce que des interlocuteurs du quotidien du Groupe futurs médias (Gfm) ont décrit comme un « véritable débat de chiffonniers ».

« Fumier »

Le porte-parole de la FSF, Bacary Cissé, a également porté des critiques acerbes sur le fonctionnement de l’institution, affirmant que « la fédération marche sur la tête » et qu’il est temps de « la redresser ». L’escalade verbale a atteint son paroxysme lorsqu’il a publiquement traité Pape Sidy Lô de « fumier », l’accusant de médisances auprès du président de la FSF. Ce dernier, repris par le journal, a d’ores et déjà signifié son intention de traduire Bacary Cissé en justice pour « propos diffamatoires ».

Inquiétudes sur le match Sénégal-Pérou

Bacary Cissé, cité par le titre de Gfm, a également fait part de ses inquiétudes concernant le match contre le Pérou, fustigeant « le déficit de communication entourant cette rencontre et les 500 000 euros (environ 328 millions de francs CFA) pour la location du Stade de France ». Pour lui, « cela pose un énorme problème ». Le journaliste estime que « payer 500 euros (près de 328 000 F CFA) pour y participer et prendre des photos avec le trophée est excessif ».

Les finances ont fini d’attiser les tensions, complète L’Obs. Modou Fall (AS Pikine) est revenu à la charge sur les indemnités perçues lors de la CAN, provoquant un échange houleux avec Babacar Ndiaye (Ligue Pro). Au même moment, le patron de Teungueth FC dénonçait une « politique d’isolement » au sein du Comex, révélant avoir été écarté des cercles de décision stratégiques malgré son statut de président de commission.