Equipe nationale : Nobel Mendy a reçu sa convocation

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Nobel Mendy, prêté au Rayo Vallecano poursuit une progression constante depuis plusieurs années. Formé en France, notamment au Paris FC où il a fait ses premières armes dans le monde professionnel, le joueur de 21 ans incarne ce profil de défenseur moderne que recherchent de plus en plus les clubs européens : solide physiquement, à l’aise balle au pied et capable de participer à la construction du jeu. Le défenseur de 21 ans s’est notamment illustré face à des cadors du championnat.

Selon DSPORT, Mendy devrait faire ses premiers pas dans la tanière lors de la prochaine trêve internationale (amicaux le 28 mars face au Pérou et le 31 mars face à la Gambie). Selon la même source, Nobel Mendy a reçu sa convocation.

Pour la première liste après la CAN 2025, Pape Thiaw devrait opérer quelques modifications. Selon nos confrères de Dsport, le défenseur du Rayo Vallecano, Nobel Mendy, a reçu sa convocation de la part du sélectionneur national.