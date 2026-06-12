Cambriolage à Barkédji:  le commerçant B. Guèye touché, son épouse ligotée , un téléphone portable emporté

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Le vol a eu lieu dans la nuit du jeudi 11 au vendredi 12 juin 2026, aux environs de 2 heures du matin. En effet , selon des sources concordantes, des individus encagoulés, armés jusqu’aux dents et non encore identifiés, à bord d’un véhicule 4×4, ont fait irruption dans la localité de Barkèdji, distante de 30 kilomètres de la ville de Linguère.

Arrivés dans les lieux ,les malfrats ont ciblé la boutique du commerçant B . Guèye. Réveillée par le bruit , la première épouse de B. Guèye sort de sa chambre pour s’enquérir de la situation. Malheureuse qu’ elle est , la dame tombe sur des assaillants qui l’ont rapidement ligotée avant de la sommer de leur indiquer la chambre de son mari.

Sentant sur le point d’échouer face à la résistance, les cambrioleurs ont ouvert le feu pour se frayer un chemin. A en croire nos sources, les tirs auraient blessé le commerçant( B .Guèye) . Avant de se fondre dans la nature, les assaillants ont réussi à emporter le téléphone portable qui servait aux opérations de transfert d’argent de la boutique.

D’autres sources renseignent que pour commettre leur forfait à Barkédji, les cambrioleurs auraient préalablement dérobé le véhicule d’un agent municipal de Linguère, en l’occurrence M. Fleur.

informés par les riverains, les éléments de la gendarmerie locale se sont dare – dare transportés sur les lieux pour procéder aux constatations d’usage.

Une enquête est ouverte et les voleurs sont activement recherchés.

Samba Khary Ndiaye ( Linguère)