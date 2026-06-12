Qui est Alain Diouf, le nouveau ministre chargé du suivi et de l’évaluation de l’Agenda « Sénégal 2050 » ?

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Alain Diouf a été nommé au poste de ministre auprès du Président de la République, chargé du Suivi et de l’Évaluation de l’Agenda national de transformation «Sénégal 2050». Alain Diouf succède ainsi à Al Aminou Lo, qui a géré ce poste avant sa nomination au poste de Premier ministre.

Les choses à savoir sur le nouveau ministre

Alain Diouf cumule plus de 30 années d’expérience professionnelle, dont plus de 25 consacrées au développement local, à la gouvernance foncière et à la conduite de projets d’envergure nationale et internationale. Son parcours lui a permis d’intervenir et de capitaliser des expériences de gestion de projet dans l’ensemble des régions du Sénégal ainsi que dans plusieurs pays d’Afrique, d’Asie, d’Europe et d’Amérique du Nord.

Il a contribué aussi à des initiatives majeures telles que le PDIDAS, la plateforme de Diamniadio et les programmes du Millennium Challenge Corporation (MCC). Il a notamment joué un rôle déterminant dans la négociation et la mise en œuvre du premier Compact du MCA Sénégal, signé en présence de la Secrétaire d’État américaine Hillary Clinton et du Président Abdoulaye Wade.

Son expertise couvre des projets dans des domaines variés : foncier, infrastructures, développement territorial, hydraulique, gestion des ressources naturelles, mobilisation des parties prenantes et accompagnement des réformes institutionnelles. Consultant international pour le MCC, la Banque mondiale, la GIZ, l’USAID et plusieurs organisations internationales, il a accompagné des projets stratégiques au Niger, au Maroc, au Togo, au Ghana.

Titulaire de diplômes supérieurs en droit de l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar et de nombreuses certifications spécialisées, Alain Diouf était jusque-là le Coordonnateur Technique du Projet Cadastre et Sécurisation Foncière (PROCASEF) financé par la Banque Mondiale.