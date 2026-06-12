Le Bureau de l’Assemblée nationale enregistre deux départs: Ismaël Diallo et Cheikh Thilor Mbacke

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Le Bureau de l’Assemblée nationale enregistre deux départs. Les députés Dr Ismaïla Diallo et Cheikh Thioro Mbacké ont annoncé, ce vendredi, leur démission de leurs fonctions de vice-présidents de l’institution parlementaire, tout en conservant leur mandat de député.

Dans un message publié sur ses réseaux sociaux, Dr Ismaïla Diallo a indiqué avoir décidé de quitter son poste de Premier vice-président de l’Assemblée nationale « dans un esprit de responsabilité et de fidélité » à son engagement. Il a remercié ses collègues députés pour leur confiance, salué leur collaboration durant son passage au Bureau et exprimé sa gratitude au peuple sénégalais pour son soutien.

« En tant que député, je continuerai à porter la voix de nos concitoyens avec la même disponibilité et le même engagement », a-t-il assuré, avant d’adresser ses vœux de réussite au président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko.

Quelques minutes plus tard, Cheikh Thioro Mbacké a, à son tour, rendu publique une lettre adressée au président de l’institution pour lui notifier sa démission de son poste de vice-président. Le parlementaire explique que cette décision résulte d’« une réflexion approfondie » et de « convenances personnelles et politiques » le conduisant à se consacrer davantage à d’autres responsabilités.

Dans sa correspondance, il a exprimé sa reconnaissance à l’endroit du président de l’Assemblée nationale, des membres du Bureau, des députés ainsi que du personnel administratif pour la qualité de leur collaboration et leur sens du service public.

« En me retirant de cette fonction de vice-président, je réaffirme mon attachement indéfectible à l’Assemblée nationale et ma volonté de continuer à servir la Nation avec le même engagement », a notamment écrit le député.