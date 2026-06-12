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Senegal Matar Ndiaga Seck presente comme un proche dOusmane Sonko interpelle pour actes contre nature presumes STOP homophobie

Cinq nouvelles arrestations dans l’affaire Ndiaga Seck

12 juin 2026 Société

Dans son édition de ce vendredi 12 juin, Libération informe que le commissariat de Linguère est passé à la vitesse supérieure, après l’interpellation et le placement sous mandat de dépôt de l’étudiant en 3e année de Médecine à l’UCAD, M. S. A. Diedhiou. En passant aux aveux lors de son audition, le principal mis en cause, Ndiaga Seck, a fourni aux enquêteurs « une liste de 10 personnes avec qui il disait avoir entretenu des rapports sexuels », une liste corroborée par des « échanges compromettants retrouvés sur son compte Facebook ouvert au nom de « Ndadane Seck » ».

Face à la dispersion géographique des suspects, le commissariat de Linguère a sollicité, via une délégation de pouvoir, l’appui de la Division spéciale de cybersécurité (DSC). Cette collaboration opérationnelle a immédiatement porté ses fruits. « Pas moins de cinq présumés partenaires de Ndiaga Seck ont été cueillis par la Dsc », souligne le quotidien d’information.

« Les mis en cause ont tous la trentaine » et étaient, au moment où le journal mettait sous presse, « en cours de transfert » à Dakar pour les besoins de la procédure. Cette « vague d’arrestations » déclenchée par la fameuse liste ne devrait pas s’arrêter là. Pour faire la lumière sur l’ensemble de ce réseau, les enquêteurs envisagent désormais, selon la même source, « l’extraction de Ndiaga Seck pour des confrontations » directes avec ses partenaires présumés.

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