Cinq nouvelles arrestations dans l’affaire Ndiaga Seck

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Dans son édition de ce vendredi 12 juin, Libération informe que le commissariat de Linguère est passé à la vitesse supérieure, après l’interpellation et le placement sous mandat de dépôt de l’étudiant en 3e année de Médecine à l’UCAD, M. S. A. Diedhiou. En passant aux aveux lors de son audition, le principal mis en cause, Ndiaga Seck, a fourni aux enquêteurs « une liste de 10 personnes avec qui il disait avoir entretenu des rapports sexuels », une liste corroborée par des « échanges compromettants retrouvés sur son compte Facebook ouvert au nom de « Ndadane Seck » ».

Face à la dispersion géographique des suspects, le commissariat de Linguère a sollicité, via une délégation de pouvoir, l’appui de la Division spéciale de cybersécurité (DSC). Cette collaboration opérationnelle a immédiatement porté ses fruits. « Pas moins de cinq présumés partenaires de Ndiaga Seck ont été cueillis par la Dsc », souligne le quotidien d’information.

« Les mis en cause ont tous la trentaine » et étaient, au moment où le journal mettait sous presse, « en cours de transfert » à Dakar pour les besoins de la procédure. Cette « vague d’arrestations » déclenchée par la fameuse liste ne devrait pas s’arrêter là. Pour faire la lumière sur l’ensemble de ce réseau, les enquêteurs envisagent désormais, selon la même source, « l’extraction de Ndiaga Seck pour des confrontations » directes avec ses partenaires présumés.