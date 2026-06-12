Affaire Jérôme Bandiaky : Le procès renvoyé au 8 juillet

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Le dossier judiciaire impliquant Jérôme Bandiaky, plus connu sous le sobriquet de « Sniper », a été examiné ce mercredi devant le tribunal correctionnel. À l’issue de l’audience, l’affaire a été renvoyée au 8 juillet prochain afin de permettre la comparution d’un témoin jugé essentiel à la manifestation de la vérité.

Selon des informations rapportées par Emedia, le tribunal a ordonné la citation de Ndiadiack Diop, dont l’audition est attendue lors de la prochaine audience. La défense a indiqué qu’elle se chargera des formalités nécessaires pour assurer la présence du témoin.

Ce renvoi intervient alors que Jérôme Bandiaky demeure en détention. Ses avocats estiment qu’il est indispensable de réunir toutes les conditions pour que le dossier puisse être examiné sur le fond à la date retenue.

Initialement poursuivi pour détention illégale d’armes et de munitions, obtention d’avantages indus, escroquerie au service et usurpation de fonction, l’ancien garde du corps est désormais confronté à des accusations d’une tout autre gravité. Le 15 novembre 2025, il a été inculpé pour assassinat dans le cadre de l’enquête sur la disparition de l’adjudant-chef Didier Badji et du sergent Fulbert Sambou. D’autres chefs d’inculpation, notamment la séquestration, les menaces de mort et le viol, figurent également dans le dossier.

Depuis le début de la procédure, Jérôme Bandiaky rejette l’ensemble des faits qui lui sont reprochés. Concernant les accusations liées à l’obtention d’avantages indus, il soutient que le logement de fonction évoqué dans le dossier lui avait été attribué de manière régulière par l’ancienne Première ministre Aminata Touré dans le cadre de ses missions de sécurité.

L’audience du 8 juillet est désormais très attendue.