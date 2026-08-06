Le Sénégal bénéficie de trois nouveaux financements de la Banque mondiale d’un montant global de 220,71 milliards de francs CFA

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Le gouvernement du Sénégal a signé avec la Banque mondiale des accords qui le font bénéficier de trois financements d’un montant global de 220,71 milliards de francs CFA, a appris l’APS, mercredi, des deux parties.

Les accords ont été signés le même jour, à l’occasion de la visite de quatre jours (4-8 août) qu’effectue au Sénégal le vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre, Ousmane Diagana.

L’un des accords est destiné au Projet de réponse d’urgence contingente (CERP), précise un communiqué conjoint du gouvernement sénégalais et de l’institution financière basée à Washington.

Son financement est de 118,32 milliards. Le CERP est un dispositif de financement permettant au gouvernement de mobiliser rapidement des ressources en cas de catastrophe naturelle, d’urgence sanitaire ou de choc économique.

Le deuxième accord porte sur un financement additionnel destiné au Projet de connectivité des zones de production agricole du nord et du centre du Sénégal (PCZA). Son financement additionnel de 79,64 milliards porte l’investissement total du PCZA à 267,81 milliards, au bénéfice direct d’environ 570 000 personnes.

Le troisième accord fait bénéficier le Sénégal d’un nouveau financement destiné au Projet de développement économique de la Casamance (sud) et de l’est du Sénégal (PDEC). Le montant est de 22,75 milliards.

Avec ce financement additionnel, le PDEC bénéficie d’un investissement total de 48,35 milliards, au profit d’environ 850 000 personnes.

Le nouveau financement permettra de faire bénéficier la région de Kédougou (sud-est) du PDEC.

Les trois projets financés par la Banque mondiale vont servir à protéger et à élargir les moyens de subsistance des populations, à connecter les territoires aux moteurs de la croissance et à ouvrir de nouvelles perspectives pour la création d’emplois, selon le communiqué.

‘’Ces accords s’inscrivent dans une logique de transformation durable : anticiper davantage, répondre plus vite, mieux relier les territoires aux leviers de croissance et créer de nouvelles opportunités économiques pour les populations’’, rapporte la même source en citant Cheikh Diba, le ministre sénégalais de l’Économie, des Finances et du Plan.

‘’Ces financements traduisent une ambition claire : faire de la préparation aux chocs, de la connectivité territoriale et du développement économique local des leviers structurants de la transformation et de la création d’emplois’’, affirme le communiqué en citant Djibrilla Issa, directeur de division au bureau de la Banque mondiale, à Dakar, pour le Sénégal, la Mauritanie, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau et la Gambie.

Le portefeuille des engagements de la Banque mondiale au Sénégal est de 340 milliards de francs CFA pour cette année. Ce montant comprend les financements déjà accordés en 2026 au Sénégal et ceux dont le pays bénéficiera pour le restant de l’année.