Touba : convaincue d’avoir été empoisonnée, Amy Dione désigne le coupable avant de mourir

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ndèye Amy Dione a-t-elle été empoisonnée ? Cette jeune femme (29 ans) en est convaincue. Avant de succomber sur son lit d’hôpital aux maux de ventre qui avaient nécessité son évacuation, elle a désigné un membre de sa belle-famille comme étant le coupable, affirmant qu’un différend entre celui-ci et son mari serait le mobile du crime présumé.

D’après le récit de Libération, qui relaye cette affaire, la victime a ajouté que le suspect (ou la suspecte), dont l’identité n’a pas été révélée, serait convaincu(e) qu’elle aurait monté son mari contre lui (ou elle).

La gendarmerie a ouvert une enquête, renseigne le quotidien d’information. Qui signale que ce mercredi, jusque tard dans la soirée, les enquêteurs étaient en train d’interroger les membres de la belle-famille de la défunte. La même source ajoute que le corps de Ndèye Amy Dione a été transporté à Dakar «pour les besoins de l’autopsie dont les résultats seront déterminants pour la suite de l’enquête».

Libération informe que la victime, en provenance de Thiès, s’était rendue à Touba en compagnie de son mari pour les besoins du Magal, commémoré dimanche dernier. «Elle se portait bien, rembobine le journal. Mais mardi, soudainement, elle s’est mise à se plaindre de maux de ventre avant d’être prise de vomissements atroces. Évacuée d’urgence, elle a rendu l’âme à l’hôpital.»