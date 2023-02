Le Sénégal bon élève et mal classé pour la corruption: A quelle mesure se fier ?

Les autorités applaudissent avec les résultats révélés par l’indice Mo Ibrahim, mais grincent des dents quant à celui de Transparency international relatif à la corruption. Le Sénégal est jugé bon élève et mal classé pour la corruption. Deux indices qui sèment le trouble. Par ailleurs, s’agissant de l’état de la bonne gouvernance, la réalité est tout autre sur le terrain.

L’indice Mo Ibrahim juge que « le Sénégal est un bon élève en matière de bonne gouvernance. Transparency international estime que « dans la lutte contre la corruption, notre pays est mal classé et stagne à la 43e place. » Deux indices qui se ressemblent. Ces deux indices s’occupent de bonne gouvernance mais leurs indices sont différents. L’Ong Transparency international s’occupe chaque année de l’indice de la corruption classant les pays selon le degré de corruption.

L’indice est-elle élaborée à travers des enquêtes auprès d’hommes d’affaires, d’analystes et d’universitaires résidant dans ces pays ou à l’étranger ? Mo Ibrahim adresse la question de la corruption mais va plus loin et embrasse la gouvernance globale dont l’indice de développement humain, l’accès aux ressources de base et la question au genre, l’indépendance de la justice, le respect des droits humains, entre autres. Ce qui fait qu’on a des résultats plus ou moins différents.

Pour le cas de notre pays, Transparency a une appréciation très négative de notre pays qui réalise un score de 43/ 100 mais qui n’évolue pas depuis deux ans. Pour la Fondation Mo Ibrahim, le Sénégal est noté dans le peloton de tête avec 64,4/100 et 9e sur les 54 pays africains. Pour voir plus clair, il faut désagréger les données, ce qui fait que notre pays se comporte bien dans le domaine de la sécurité, de l’état de droit, du fondement des opportunités économiques et de développement humain et stagne dans les domaines d’association et de réunions des contre-pouvoirs institutionnels. Mais sur la question de la corruption, Mo Ibrahim rejoint à ce niveau Transparency international et continue de reléguer le pays dans la zone rouge. Les précisions d’Elimane Haby Kane de Legs Africa Dans ce rapport de la bonne gouvernance, d’aucuns émettent des doutes sur le rang du pays. Cela ne reflète pas l’état réel et la perception que la population a de la bonne gouvernance.

Selon Elimane Haby Kane qui est Consultant en Gouvernance et Développement International. Sociologue et manager, le terrain est tout autre dans la pratique. Pour lui, ces rapports sont des indicateurs alimentés sur la base d’informations officielles et servis par des institutions internationales. « Comme vous le savez souvent, ce sont des éléments factuels mis en avant alors que nos problèmes se trouvent dans la pratique. C’est-à-dire que si on prend des lois et on met des décrets, on est bien noté alors qu’on peut avoir cet arsenal juridique et institutionnel et que dans les pratiques, c’est comme des coquilles vides », dit-il.

A en croire Elimane Haby Kane, en matière de production des rapports, il y a un problème de suivi et des sanctions car des faits peuvent être notés, mais rien ne se passe. « Il y a un problème d’efficacité institutionnelle et du cadre juridique. Il y a des éléments où on est très mal notés surtout sur les libertés, l’acceptation des droits, mais aussi ailleurs où nous avons des cadres institutionnels où on est bien noté », ajoute le Consultant en Gouvernance et Développement International.

MOMAR CISSE