Le Sénégal et la Mauritanie exportent leur première cargaison de gaz naturel liquéfié

Dans un communiqué, en date du 19 avril, le ministère de l’énergie, du pétrole et des mines a annoncé l’enlèvement de la première cargaison de gaz naturel liquéfié (GNL) pour exportation. Le ministère salue cette première exportation qu’il considère comme une « avancée stratégique majeure pour la diversification énergétique de la sous-région » et appelle à la vigilance pour garantir une transparence et une soutenabilité des retombées économiques au profit des populations.

Le Sénégal et la Mauritanie viennent d’exporter leur première cargaison de gaz naturel liquéfié. La bonne nouvelle a été annoncée par le ministère de l’énergie, du pétrole et des mines dans un communiqué. « Une étape historique a été franchie dans l’exploitation du champ GTA avec la première cargaison de gaz naturel liquéfié enlevée pour exportation. Cet événement constitue une avancée majeure pour la Mauritanie et le Sénégal avec l’entrée définitive de ces deux pays dans la scène mondiale du commerce de GNL », lit-on dans le communiqué. Le ministère explique, en effet, que depuis la fin de l’année 2024, le projet a enregistré plusieurs progrès significatifs avec l’atteinte, le 31 décembre 2024, du seuil symbolique du « First Gas » qui a concrétisé le démarrage des activités d’exploitation et le début officiel, le 9 février 2025, de la production de gaz naturel liquéfié au bord du navire de liquéfaction Gimi, amarré au niveau du Hub/Terminal, avec la mise en service des quatre trains de liquéfaction de l’unité FLNG. Ainsi, pour le ministère dirigé par Bireume Souleye Diop, « cette première exportation concrétise plusieurs années de planification stratégique, de mise en œuvre de technologie de pointe et de coopération intergouvernementale ». Elle représente, selon lui, une avancée stratégique majeure pour la diversification énergétique de la sous-région, et s’inscrit pleinement dans la dynamique d’une transition énergétique juste et durable. Le ministère de l’énergie, du pétrole et des mines salue, par la même occasion, cette réalisation qui, d’après lui, « vient renforcer le positionnement du Sénégal sur la scène énergétique mondiale ». Enfin, le ministère de l’énergie appelle à une vigilance continue afin de garantir l’efficacité, la transparence et la soutenabilité des retombées économiques au profit des populations. Pour rappel, le projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA), est mis en œuvre par le groupe de partenaires constitué de BP, Kosmos Energy, Petrosen et de la Société Mauritanienne des Hydrocarbures (SMH).

El HADJI MODY DIOP