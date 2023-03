Le Sénégal gangrené par la corruption (Le Figaro)

Le Sénégal est de nouveau à l’honneur dans le journal Le Figaro avec un article intitulé « Le Sénégal gangréné par la corruption ». Le journaliste affirme que la lutte contre la corruption n’est pas efficace au Sénégal, malgré un score de 43 sur 100 selon l’ONG Transparency International.

Au Sénégal, la lutte contre la corruption fait du sur-place selon l’index publié fin janvier par l’ONG Transparency International. Avec un score de 43 sur 100, le pays se situe dans la moyenne mondiale et au-dessus de la moyenne subsaharienne. Mais pour les Sénégalais, il n’y a guère de quoi se réjouir, lit-on dans l’article.

Le Figaro ajoute : « En décembre, la Cour des comptes a constaté des surfacturations et des détournements du fonds public dédié à la lutte contre le Covid-19 pour un préjudice de 7 milliards de francs CFA, soit environ 10 millions d’euros. »

« Quelques semaines plus tôt, l’OCCRP, un réseau de journalistes d’investigation, avait révélé un contrat d’armement suspect entre le ministère de l’Environnement et un trafiquant nigérien. En janvier, deux graves accidents de la route ont fait 60 morts et remis sur le tapis la corruption des agents de circulation. »

Pourtant, une partie de la population semble aujourd’hui déterminée à faire bouger les choses. Une manifestation organisée fin décembre à Dakar pour dénoncer la…

Le journal nous apprend que Ousmane Sonko, est présenté comme un des rares hommes politiques intègres du pays, malgré des accusations de viol. Il fait de la lutte contre la corruption l’un de ses sujets phares pour affaiblir le président Macky Sall, accusé de vouloir briguer un troisième mandat contre la constitution et dont l’entourage est visé par des accusations de corruption.