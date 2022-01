Tohu-bohu à Keur Massar

Il y a une confusion totale à Keur Massar concernant le retrait des cartes d’électeurs à cause du nouveau découpage administratif faisant de celui-ci le 46ème département du pays. Pour cause, explique ‘’SourceA’’ dans sa parution de ce lundi, jusqu’à aujourd’hui, des Sénégalais, qui étaient déjà inscrits sur les listes électorales et qui habitent cette partie de la banlieue, ne savent pas qu’ils doivent se rendre de nouveau dans les commissions administratives pour récupérer leurs nouvelles cartes.

Le journal renseigne que c’est dans le 46ème département que viennent la plupart des appels de citoyens qui se sentent perdus avec le nouveau découpage administratif. Le Collectif des organisations de la société civile a d’ailleurs reçu plusieurs plaintes de Sénégalais qui sont dans ce cas et qui habitent cette partie de la banlieue, notamment Keur Massar, Malika, Bambilor, Tivaouone Peulh.