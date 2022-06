Législatives 2022 : Bougane Guèye et Sonko hors course

A quelques semaines des élections législatives, deux grands candidats risquent de ne pas participer à ces élections. En effet, une information fait office que les listes de coalitions « Yewwi Askan Wi » et « Benno Book Yaakaar devant participer aux prochaines législatives sont irrecevables.

Après la publication des listes du ministère de l’intérieur, ce fut au tour de Yewwi Askan Wi et Ousmane Sonko, leur leader de dénoncer une grande injustice. Avec des recours issus de part et d’autre contre Benno et déposés au Conseil Constitutionnel, un minuscule espoir était entrevu, même si l’indépendance des 7 Sages était mise en doute. Avec la décision tombée hier tardivement dans la soirée, les chances de Yewwi sont très réduite. Même si Benno est « légèrement » touchée, les chances de voir l’opposition sortir majoritaire de ces élections sont minimes.

Les opposants n’ont cependant pas eu gain de cause quant à leur second recours, qui concernait cette fois les parrainages de leurs concurrents de la majorité. La liste de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar aurait en effet déposé 55 328 parrains, soit un de plus que le seuil légal établi à 55 327. Le Conseil constitutionnel a établi que « seuls les actes du ministre chargé des élections peuvent être contestés », déclarant ainsi irrecevables les recours des opposants.

Toutefois Sonko et Bougane sont déterminés d’en découdre avec Macky. Des deux côtés, c’est le même langage, la même détermination et les mêmes menaces. « Il devra passer sur nos cadavres pour prétendre à un troisième mandat ! », martèlent-ils quotidiennement. C’est Bougane qui avait annoncé la couleur, soulignant que même éliminer sournoisement, il sera du côté de l’opposition, pour dire niet à aux forfaitures du régime. Hier en conférence de presse, c’est la même position qui ressortait des membres de l’inter-coalition Yewwi et Wallu Sénégal

Aujourd’hui, malgré leur dualité et leurs points de vue divergents sur leur stratégie de conquête du pouvoir, Ousmane Sonko et Bougane Guèye Dany, deux jeunes leaders de l’opposition aux chemins opposés qui ont réussi à se créer un avenir politique étonnant face au pouvoir de Macky font face à un même destin…