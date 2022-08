Législatives 2022: Mimi Touré  » Benno garde sa majorité à l’assemblée nationale

C’est la grande désillusion chez Benno Book Yakaar à l’issu des premières résultats des législatives de ce dimanche 31 Juillet 2022. D’après les sondages, le parti au pouvoir (Benno Book Yakaar) garde sa majorité à l’hémicycle. Et Mimi Touré de dire que c’est toute la coalition qui gagne.

Après la proclamation des premières tendances à l’issu des élections législatives, Aminata Touré est largement revenue sur les résultats provisoires des élections lors d’une conférence de presse.

Un moment de faire une analyse de cette défaite de Benno Book Yakaar.

A cette occasion, elle annonce, en sa qualité de tête de liste de Bby, que sa coalition a largement gagné ces élections et conserve sa majorité en gagnant 30 des 46 départements en plus de l’Afrique de l’Ouest, centre et Nord.