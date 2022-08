Législatives : « BBY détient la majorité », selon le MEER

Les élections législatives du 31 Juillet 2022 se sont passées dans la transparence, dans la paix et la démocratie sénégalaise rayonne à nouveau sur le toit de l’Afrique et fait l’objet d’éloges mérités. C’est l’occasion de féliciter le Président de la République son excellence Macky SALL, le Ministère de l’intérieur ainsi que les différents services de l’Etat pour la bonne organisation, mais de magnifier également la maturité du peuple sénégalais et son adhésion aux principes démocratiques dont le vote.

Les résultats qui nous sont parvenus sur la base de procès-verbaux réguliers, nous honorent et confirment la majorité pour la Coalition BBY, malgré les chiffres et résultats chimériques d’une opposition qui n’aura finalement pas réussi à empêcher aux sénégalais épris de progrès, de réunir les conditions de la continuité du PSE en concédant la majorité au Président Macky SALL. Nous félicitons Madame Aminata Touré tête de liste de BBY, l’ensemble des investis, les responsables, militants et sympathisants de BBY pour le travail acharné autour des objectifs de victoire de la coalition. Nous félicitons également le peuple sénégalais pour ce choix rationnel qui s’inscrit dans une logique de continuité, après l’élection de 2019 et qui démontre son adhésion à la vision du Président Macky SALL et au projet de BBY, la plus grande coalition de l’histoire politique moderne de l’Afrique avec sa longévité légendaire, son ancrage dans les différentes localités du Sénégal et au sein de la diaspora sénégalaise.

BBY est naturellement différente de ces coalitions de circonstance, comme l’entente YAW-WALLU motivée par un partage de postes et sans existence juridique ou même politique, se résumant à un artifice électoral regroupant deux entités politiques différentes, chaque coalition constituant une liste à part. Sur cette base, vouloir interpréter les résultats des élections législatives en considérant 7 formations alors que 8 listes étaient en compétition, constitue une énormité dont on doit épargner le peuple sénégalais et les observateurs qui nous suivent. La réalité est que sur l’ensemble du scrutin, BBY sort majoritaire parce que ayant glané le plus grand nombre de suffrages, comparé aux 7 autres listes concurrentes. C’est l’occasion de dénoncer la manipulation orchestrée par certains acteurs politiques qui, sur la base d’informations erronées, s’empressent d’avancer des résultats foncièrement faux, voulant limiter le jeu politique aux localités urbaines à eux acquis. Nous leur demandons de se comporter en républicains et d’avoir l’humilité l’amabilité de féliciter au moins la Coalition BBY pour sa victoire. Dans les localités dans lesquelles nous avons perdu, nos investis ont félicité les vainqueurs et c’est important pour l’apaisement du climat politique.

Je remercie enfin particulièrement les populations du Département de Fatick, notamment ceux de Ndiob, mon fief de cœur, ma tendre localité. Chers parents, amis, frères et sœurs, vous avez été nombreux à voter pour la Coalition BBY, contribuant ainsi, de façon significative à cette belle victoire.

Mes félicitations et remerciements s’étendent à l’ensemble de la jeunesse de BBY notamment celle estudiantine. Votre engagement et votre détermination à porter le projet du Président Macky SALL est sans mesure. Ensemble, continuons l’œuvre de construction d’un Sénégal meilleur autour de la vision du Président Macky SALL matérialisée à travers le PSE.

Ndioko ndial

Par Abdoulaye Diagne MEER National