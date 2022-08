Législatives, élections du HCCT, BBY Sicap: Dr Fatou Ndiaye Dème vide son sac!

Face à la presse, Dr Fatou Ndiaye Dème a analysé les résultats officiels des élections législatives du 31 juillet. Elle a, en outre, expliqué les motivations de l’Opposition à boycotter l’élection des Hauts conseillers des collectivités territoriales et appelé Macky Sall à se pencher sur la guerre fratricide de positionnement qui mine la coalition Benno Bokk Yaakaar dans la commune de Sicap.

Le Docteur Fatou Ndiaye Dème, sort encore de son mutisme et fait une déclaration sur la situation politique, économique et Sociale du Sénégal. La Coalition Benno Book Yakaar obtient encore une fois une majorité absolue, le peuple renouvelle une fois de plus sa confiance au Président Macky Sall. Le peuple sénégalais est conscient des enjeux qui nous interpellent et a permis au Président Macky Sall de continuer ses projets futurs pour le Sénégal. Dans cet ordre d’idée Pape DIOP lui aussi a compris qu’un blocage institutionnel retarderait le Sénégal, les gens ne vont plus travailler et seront dans des règlements de compte politique.

En tant que Républicain et homme d’Etat, il a pris ses responsabilités et a choisi le camp de l’émergence : BBY !. A l’en croire, pour l’élection du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, il faut être conséquent dans la vie que le HCCT est une assemblée consultative qui a pour mission d’étudier et de donner un avis motivé sur les politiques de décentralisation, d’aménagement et de développement du territoire. Il a permis de donner un souffle nouveau à la décentralisation par la territorialisation des politiques publiques. Il convient aussi de rappeler que les dirigeants de « taxawu » député à l’époque, dont le maire de Dakar actuel ont voté le projet de loi créant le HCCT en 2016. En 2017, Khalifa Sall avait participé et gagné l’élection du HCCT à Dakar, tandis que le PDS gagné à Bounkiling.

S’y ajoute que le PDS avait créé le Sénat pour allonger la procédure d’adoption des lois. La vérité est que l’opposition n’est pas prête à aller à des élections car consciente de sa défaite imminente face au camp présidentiel ! Pour le cas au Sicap tout le monde sait que BBY est majoritaire au Sicap mais malheureusement nous avons un problème de leadership qui déteint sur les résultats à chaque fois. Si vous avez suivi la campagne, vous avez remarqué le travail extraordinaire abattu par le BBY authentique auprès des calebasses, les jeunes, les vieux, bref tout le Sicap pour le triomphe de BBY.

Cela ne plaisait pas à une certaine entité de BBY Sicap, qui se sentant éclipsée a même saboté notre meeting de clôture où nous recevions Alioune Ndoye. Cet état de fait a choqué beaucoup de militants. “Nous profitons de cette tribune pour appeler le Président Macky Sall à définitivement régler le problème des Sicap au risque de continuer d’y engranger des résultats négatifs, car la coordonnatrice actuelle est vomie par les populations depuis longtemps “! Conclut-elle.

DJANGA DIA