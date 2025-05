Les exportations d’or brut ont généré plus de 500 milliards de francs CFA en 2024 au Sénégal

Partager Facebook

Le secteur aurifère au Sénégal a généré 588,502 milliards de francs CFA en 2024. Le site Sika Finance qui a donné l’information explique que cet exploit est du à plusieurs facteurs, notamment le contexte international favorable et les efforts du gouvernement dans l’encadrement et la structuration du secteur minier. Le site spécialisé dans la finance indique, en outre, que la Suisse reste le principal pays de destination de l’or industriel du Sénégal.

En 2024, le Sénégal a enregistré une dynamique positive dans son secteur aurifère, particulièrement au niveau des exportations. En effet, sur l’ensemble de l’année 2024 (cumul 12 mois), la valeur totale des exportations d’or industriel du Sénégal s’est élevée à 588,502 milliards FCFA. Selon les chiffres officiels consultés par Sika Finance, ce montant représente une augmentation significative de 11% par rapport au cumul de l’année 2023 (530,410 milliards FCFA). Selon nos analystes, cette performance a été influencée par le contexte international et les efforts du gouvernement sénégalais. D’une part, le métal jaune, souvent perçu comme une valeur refuge en période d’incertitude économique et géopolitique, a terminé l’année 2024 avec une hausse annuelle de 34 %, avec un cours au fixing matinal de Londres, le 31 décembre, de 2 639 dollars l’once. D’autre part, la structuration et l’encadrement du secteur minier menés par le gouvernement de Bassirou Diomaye FAYE dès son arrivée au pouvoir, y compris l’orpaillage artisanal, ont potentiellement contribué à une meilleure traçabilité et à une formalisation accrue des exportations. En outre, en comparant le mois de décembre 2024 (72,593 milliards FCFA) à celui de décembre 2023 (49,963 milliards FCFA), on observe une forte hausse de 45,3 % des exportations. De même, en comparant novembre 2024 (54,806 milliards FCFA) à novembre 2023 (32,275 milliards FCFA), une augmentation substantielle de 69,8 % est constatée. Toutefois, la Suisse demeure le principal pays de destination de l’or industriel sénégalais. Ainsi, en cumul sur 12 mois en 2024, les exportations vers la Suisse ont atteint 451,407 milliards FCFA, représentant 76,7 % du total des exportations. Par ailleurs, on observe une augmentation notable de 19,5 % par rapport à 2023 (377,653 milliards FCFA). Ensuite, l’Australie constitue le deuxième marché d’exportation en importance. Les exportations cumulées en 2024 s’élèvent à 84,639 milliards FCFA. Cependant, ce chiffre représente une baisse significative de 16,8 % par rapport à 2023 (101,729 milliards FCFA). En troisième position, les exportations vers les Emirats Arabes Unis affichent une augmentation de 2,5 % en cumul sur 12 mois en 2024 (51,543 milliards FCFA) par rapport à 2023 (50,278 milliards FCFA). En revanche, les exportations vers la France sont marginales, avec seulement 305 millions FCFA enregistrés en cumul sur 12 mois en 2024, un montant identique à celui de décembre 2024. Aucune exportation n’avait été enregistrée vers la France en 2023. Enfin, les exportations vers l’Italie sont également faibles, avec 608 millions FCFA en cumul sur 12 mois en 2024, contre 609 millions FCFA en 2023, soit une légère baisse de 0,1 %. Aucune exportation n’a été enregistrée en décembre 2024.

(Sika Finance)