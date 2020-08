Les minutes de la sortie de prison de Luc

L’Observateur rejoue le film de la sortie de prison. De Luc Nicolaï.

Il est 15h 30 mn, ce jeudi 30 juillet 2020. Luc s’est levé, a fait ses affaires et a voulu s’échapper de la prison comme on sortait d’un simple squat.

L’enfant de la Petite Côte s’est présenté à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Thiès sans sa lettre de notification de sortie.

Il a été rattrapé par la manche pour le ramener à la réalité du protocole de levée d’écrou.

Luc Nicolaï est revenu sur ses pas pour rencontrer le régisseur de prison dans son bureau.

Il reçoit son ticket de sortie et est autorisé à franchir la porte métallique que lui ouvre un garde pénitentiaire.

D’un pas pesant, le promoteur se dirige lentement vers la voiture noire (4X4).

Les détenus qui étaient dehors l’apostrophent pour qu’il les conduise à Mbour.

«Je ne vais pas directement à Mbour», répond-il, avant de s’engouffrer dans sa voiture et disparaître.