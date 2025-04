Les morts forts de Jean Baptiste Tine à l’endroit du nouveau Khalife des Layennes

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministre de l’intérieur s’est rendu, hier, chez le nouveau Khalife des Layennes pour lui présenter ses condoléances suite au rappel à Dieu de son prédécesseur. Dans son discours, le ministre de l’intérieur a magnifié le travail, dans l’ombre, de Cheikh Mouhamadou Lamine Laye pour la paix et la cohésion nationale tout en lui souhaitant une bonne réussite dans sa nouvelle mission.

Sa déclaration in extenso

« Nous partageons la même douleur après la disparition de Cheikh Mouhamadou Makhtar Laye »

Je me suis rendu auprès du nouveau Khalife général des Layènes, Cheikh Mouhamadou Lamine Laye, pour lui présenter personnellement mes condoléances les plus sincères, à la suite du rappel à Dieu de Cheikh Mouhamadou Makhtar Laye.

Au nom du Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et de Monsieur le Premier Ministre Ousmane Sonko, je lui ai transmis les condoléances émues de la Nation, touchée par cette douloureuse perte qui frappe la famille de Seydina Limamou Laye. Nous partageons tous la même peine. Nous venons de Dieu et c’est à Lui que nous retournons.

Cheikh Mouhamadou Lamine Laye, je formule les vœux les plus sincères de réussite dans la mission de haute portée spirituelle qui vous est confiée. Que votre Khalifat soit source de paix, de cohésion et de bénédictions pour toute la communauté Layène et pour le Sénégal tout entier.

Nous savons ce que vous incarnez et ce que vous accomplissez déjà pour la paix et la stabilité de notre pays. Je vous encourage à poursuivre dans cette voie et vous renouvelle toute ma considération.

Continuez de prier pour que Dieu préserve le Sénégal.

El Hadji Mody Diop