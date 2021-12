Les nouveaux chantiers de Jaaw Ketchup

Artiste-influenceur, Jaaw Ketchup utilise son talent pour œuvrer dans le social.

A cet effet, il a lancé une première en organisant un dîner caritatif au prestigieux hôtel Pullman de Dakar ce samedi 25 Décembre où une partie des bénéfices va être reversée pour deux projets associatifs.

L’un concerne la rénovation d’une école élémentaire à Sessene vers Mbour qui a subi des dégâts importants. Et la participation de l’arbre de Noël pour enfants démunis au Magic Land où il est prévu d’accueillir 300 enfants .

Jaaw Ketchup a tenu absolument à profiter de sa notoriété pour impacter positivement auprès de la Jeunesse en partenariat avec la Team Niintche et l’association Solidarite Ak Yaw

«Nous devons chacun à notre manière donner notre pierre à l’édifice dans la Jeunesse. L’avenir du pays c’est eux! J’ai été très touché par les conditions très dégradées dont les élèves de l’école élémentaire suivent les enseignements actuellement à Sessene. Ce sont leurs courages qui m a donné l’idée de ce dîner-spectacle»

Il est possible aussi de faire une donation directement dans l’application Wave (Menu paiement -> Diner social Jaaw Ketchup)

