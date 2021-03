L’Espagne devient le quatrième pays européen à légaliser l’euthanasie

La loi a été approuvée, ce jeudi, à une très large majorité par le Parlement espagnol. Elle permet à un patient atteint de maladie incurable de mettre fin à ses souffrances.

Le Parlement espagnol a approuvé définitivement, jeudi 18 mars, la légalisation de l’euthanasie. L’Espagne devient ainsi le quatrième pays européen et le sixième dans le monde à permettre à un patient atteint d’une maladie incurable de mourir pour mettre fin à ses souffrances, après les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, le Canada et la Nouvelle-Zélande. Le Parlement portugais a également adopté, à la fin de janvier, une loi dépénalisant l’euthanasie, mais la Cour constitutionnelle a retoqué, lundi, le texte, qui va être renvoyé aux députés.

Priorité du gouvernement du socialiste Pedro Sanchez, la loi a été adoptée par la chambre basse du Parlement à une très large majorité de 202 députés sur 350, grâce notamment aux voix de la gauche et du centre. 141 députés de droite et d’extrême droite ont voté contre, tandis que deux se sont abstenus.

Pour juste apporter une précision , le médecin pourra toujours rejeter cette demande s’il estime que les critères ne sont pas remplis. En outre, la demande doit être approuvée par un autre médecin et recevoir le feu vert d’une commission d’évaluation. N’importe quel professionnel de santé peut enfin faire valoir « son objection de conscience » et refuser de participer à la procédure, prise en charge par le système de santé public. Vice-présidente de l’ordre des médecins, Manuela Garcia Romero ne cache pas ses doutes sur la mise en œuvre de la loi et rappelle qu’un « médecin souhaite que personne ne meure. C’est dans son ADN ».