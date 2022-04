LIGUE 1 : JARAAF- CASA Sports: Le derby de la 16e Journée

Le classique du championnat, Jaraaf-Casa Sports prévu, samedi, au stade Iba Mar Diop de Dakar, est l’affiche phare de la 16-ème journée de la Ligue 1 sénégalaise.

L’enjeu pour chacune des deux équipes est d’en sortir avec un résultat positif pour continuer à jouer les premiers rôles dans le championnat. Le Jaraaf, 5ème avec 21 points, court derrière une victoire depuis trois journées. Battue respectivement par le CNEPS (0-1) et Génération Foot (1-2), l’équipe de la Médina n’a récolté qu’un nul 1-1 à Saint-Louis contre la Linguère. Pour ne pas se laisser distancer définitivement, il est attendu une réaction de sa part contre le Casa Sports, 2ème championnat à égalité de points avec le leader, Génération Foot (29 points).

Le match Jaraaf-Casa Sports sera le théâtre d’un duel entre le meilleur buteur de la saison, Bouly Junior Sambou (9 buts) et le gardien Aliou Badara Faty, champion d’Afrique en titre. Faty, qui était du dernier stage qualificatif des Lions à la Coupe du monde 2022, se fera un point d’honneur de garder ses cages inviolées.

L’équipe fanion du sud du pays performante loin de ses bases, doit aussi jouer pour la victoire et conserver cette place ou passer devant Génération Foot qui aura l’avantage de recevoir la Linguère de Saint-Louis. Le leader et son dauphin ont enchaîné une série de trois victoires de rang. La moindre contre-performance risque de coûter gros dans la course au titre.

Les regards seront certes braqués sur Iba Mar Diop, mais le stade de Déni Birame Ndaw sera également bien scruté en raison du match du leader implacable à domicile avec ses adversaires. La réception de la Linguère de Saint-Louis peut être qualifiée de tournant pour Génération Foot dans sa quête de lauriers pour la fin de la saison.

Les autres affiches de cette 16-ème journée sont les suivantes :

Samedi :

Teungueth FC-US Gorée

Dakar SC-AS Douanes

Génération Foot-Linguère

Jaraaf-Casa Sports.

Dimanche :

Guédiawaye FC-Diambars

Ndiambour-CNEPS

Mbour PC-AS Pikine.