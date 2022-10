Ligue 1 Sénégal : Les enjeux cette première journée du championnat

Après quelques semaines de repos, l’heure de la reprise a sonné. Ce samedi, le Championnat national de Ligue 1 reprend ses droits avec de grandes affiches. Et des affiches entre de grandes équipes notamment Jaraaf – SONACOS , deux académiciens est très clairement l’un des plus grands duels qu’on pouvait avoir au menu pour cette première journée.

A l’occasion de l’ouverture de la Ligue 1 Pro Sénégalaise, deux rencontres attirent l’attention des amateurs. C’est le choc Jambar contre Sacré Coeur. Ces deux formations, qui visent à mieux faire par rapport à la saison dernière, où elles étaient classées au milieu de tableau, respectivement 9e et 8, auront à cœur de bien entamer leur parcours au Stade Alassane Djigo. Cette rencontre sera l’occasion notamment pour voir certains jeunes joueurs qui brillent dans les Equipes Nationales. Pour DSC, ce sera aussi l’occasion de mettre fin à quatre matchs d’affilée sans victoire contre Diambars.

Jaraaf – SONACOS

Sur le papier, déséquilibrée entre l’un des prétendants naturels aux premières places du Championnat et l’autre, promu cette saison en Ligue 1. D’autant plus qu’en quatre matchs de Championnat de Ligue 1 contre la SONACOS, le Jaaraf a réussi à tout gagner, marquant 10 buts pour seulement un encaissé. Mais attention, les Médinois ne devront pas prendre à la légère des Diourbelois qui sont bien capables de surprendre et d’accrocher leurs adversaires.

Teungueth FC – AS Douanes

C’est également une rencontre qui fait saliver, tant les deux adversaires ont de fortes ambitions pour cette saison et ne doivent nullement pas rater leur entrée. Particulièrement pour Teungueth FC. Après une saison dernière à oublier, les Rufisquois n’auront d’œil que sur les premières place pour cette campagne et cela passe par dominer, devant leurs supporters, un adversaire qu’ils ont battu à quatre reprises lors de leurs cinq dernières confrontations. Mais ce n’est pas gagné d’avance. Déjà, l’AS Douanes a remporté le dernier duel entre les deux formations.

Stade de Mbour – Guédiawaye FC

Voilà, plus de quatre ans plus tard, le Stade de Mbour et Guédiawaye se retrouvent pour jouer une rencontre de Ligue 1. La dernière confrontation entre les deux adversaires remonte au 19 mai 2018. Logique, puisque les Crabes ont passé trois ans en Ligue 2 avant de retrouver l’élite la saison dernière, alors que Stade de Mbour vient d’être promu. Tout ça laisse donc un duel indécis au Stade Caroline Faye. Mais les Mbourois, bien avec l’avantage de leur public, se doivent de se méfier. Meilleure équipe à l’extérieur en Ligue 1 la saison dernière, le GFC sait comment gagner loin de ses bases.